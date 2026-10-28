Η αναχώρηση του Βραζιλιάνου πολιτικού πραγματοποιήθηκε μετά την έκδοση εντολής από το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας.

Ο Φλάβιο Μπολσονάρου, γερουσιαστής της Βραζιλίας, έφτασε στο Μαϊάμι μαζί με την οικογένειά του, έχοντας προηγουμένως εγκαταλείψει τη χώρα του υπό συνθήκες μυστικότητας, παρά τη δικαστική εντολή που τον υποχρέωνε να παραδώσει τα διαβατήριά του.

Η αναχώρηση του Βραζιλιάνου πολιτικού πραγματοποιήθηκε μετά την έκδοση εντολής από το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας, στο πλαίσιο έρευνας για πιθανή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ο ίδιος απορρίπτει οποιαδήποτε εμπλοκή σε παράνομες ενέργειες.

Σύμφωνα με το Reuters, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών πρόκειται να χορηγήσει θεωρήσεις εισόδου στον Μπολσονάρου, στη σύζυγό του και στις δύο κόρες τους, οι οποίοι έφτασαν στο αεροδρόμιο Miami-Opa Locka με ιδιωτικό αεροσκάφος.

Η άφιξή τους καταγράφηκε από την κάμερα του Reuters TV. Στα σχετικά πλάνα, ο Βραζιλιάνος γερουσιαστής και τα μέλη της οικογένειάς του εμφανίζονται να αποβιβάζονται από αεροσκάφος τύπου Gulfstream G400 και να κατευθύνονται προς τις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου.

Το ταξίδι μέσω Αργεντινής και Ισημερινού

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαδρομή που ακολούθησε η οικογένεια μέχρι να φτάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες.

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Όπως προκύπτει από τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο Μπολσονάρου εισήλθε στη βόρεια Αργεντινή αργά το προηγούμενο βράδυ, με την υπηρεσία μετανάστευσης της χώρας να επιβεβαιώνει την παρουσία του.

Από εκεί, ο ίδιος και η οικογένειά του συνέχισαν το ταξίδι με ιδιωτικό τζετ προς το Γουαγιακίλ του Ισημερινού. Ακολούθησε νέα πτήση με τελικό προορισμό το Μαϊάμι.

Η μετακίνησή του μέσω διαφορετικών χωρών της Νότιας Αμερικής προκάλεσε ερωτήματα, καθώς είχε ήδη εκδοθεί η δικαστική εντολή για την παράδοση των ταξιδιωτικών εγγράφων του.

Πάντως, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί περισσότερες πληροφορίες για τον λόγο που επιλέχθηκε η συγκεκριμένη διαδρομή.

Η προεδρία της Αργεντινής, αρμόδια υπουργεία του Ισημερινού και η Baires Fly, εταιρεία που διαχειρίζεται το ιδιωτικό αεροσκάφος, δεν ανταποκρίθηκαν στα αιτήματα του Reuters για σχολιασμό.

Η δικαστική έρευνα και τα επόμενα βήματα

Η άφιξη του Μπολσονάρου στις Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιείται ενώ η δικαστική υπόθεση στη Βραζιλία παραμένει ανοιχτή.

Η έρευνα αφορά ενδεχόμενες οικονομικές παρατυπίες και ειδικότερα τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει αποδειχθεί η ενοχή του.