Ο πρωθυπουργός θα παρακολουθήσει αύριο τη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη.

Στο Κιλκίς βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα επισκεφθεί έργα και παραγωγικές μονάδες της περιοχής, ενώ το απόγευμα θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το πρόγραμμά του, στις 11.15 ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το εργοτάξιο του οδικού τμήματος Άσσηρος – Νέα Σάντα.

Στη συνέχεια θα περιοδεύσει σε παραγωγικές μονάδες της περιοχής, στον Οίκο Ευγηρίας Κιλκίς του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας και στα έργα αναβάθμισης στον οδικό άξονα Χαλάστρα – Εύζωνοι.

Στις 13.00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με πολίτες στο Νέο Αγιονέρι.

Το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη

Το απόγευμα ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη, όπου στις 18.00 θα παραστεί στην τελετή απόδοσης του έργου φωτισμού ανάδειξης του Λευκού Πύργου. Στη συνέχεια θα επισκεφθεί το Τέμενος Χαμζά Μπέη (Αλκαζάρ).

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Αύριο, Τετάρτη (28/10), ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη.