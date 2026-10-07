Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε σε αρνητικό έδαφος σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης και έκλεισε στις 2.622,02 μονάδες, με πτώση 2,39%.

Απώλειες κατέγραψε το Χρηματιστήριο Αθηνών την Τετάρτη, με τις τραπεζικές μετοχές να βρίσκονται στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων και την πτώση να συνοδεύεται από αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα.

Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε σε αρνητικό έδαφος σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης και έκλεισε στις 2.622,02 μονάδες, με πτώση 2,39%, κοντά στο ενδοσυνεδριακό χαμηλό των 2.615,8 μονάδων. Ο τζίρος αυξήθηκε στα 401,8 εκατ. ευρώ, από 315,8 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη συνεδρίαση, με 82,8 εκατ. ευρώ να αφορούν 42 πακέτα. Ο όγκος συναλλαγών έφθασε τα 54,97 εκατ. τεμάχια. Περισσότερα από 252 εκατ. ευρώ, δηλαδή άνω του 62% του συνολικού τζίρου, πραγματοποιήθηκαν στις τραπεζικές μετοχές. Η αρνητική εικόνα ήταν ευρεία, καθώς στο σύνολο της αγοράς μόλις 19 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, έναντι 90 πτωτικών και 29 αμετάβλητων.

Ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε κατά 4,45% στις 3.115,7 μονάδες. Η Eurobank έκλεισε στα 4,59 ευρώ με πτώση 4,55% και συναλλαγές 79,4 εκατ. ευρώ. Η Πειραιώς υποχώρησε 5,56% στα 10,02 ευρώ με τζίρο 57,7 εκατ. ευρώ, ενώ Alpha Bank και Εθνική έχασαν από 4,43%, κλείνοντας στα 4,38 και 16,71 ευρώ αντίστοιχα. Πτωτικά κινήθηκαν επίσης Credia κατά 3,2%, Optima κατά 2,81% και Τράπεζα Κύπρου κατά 2,23%.

Ο FTSE 25 έκλεισε στις 6.722,5 μονάδες με απώλειες 2,55%. Η μεσαία κεφαλαιοποίηση εμφάνισε ηπιότερη πτώση, με τον FTSEM στις 3.027,7 μονάδες και στο -1,07%.

Η Βιοχάλκο έχασε 3,5%, η ΕΛΧΑ 3,19% και η Cenergy 3%. Απώλειες 2,16% σημείωσε η ΔΕΗ, 2,28% η Metlen και 2,40% η ΕΥΔΑΠ. Στον αντίποδα, περιορισμένες ήταν οι ανοδικές εξαιρέσεις της υψηλής κεφαλαιοποίησης. Η Motor Oil ενισχύθηκε 1,5% στα 67,05 ευρώ και η Helleniq Energy 1,35% στα 18,06 ευρώ, ενώ Coca-Cola και Allwyn έκλεισαν οριακά υψηλότερα.

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Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η ΕΧΑΕ υποχώρησε 3,8%, ο ΟΛΠ 2,96% και η ΑΒΑΞ 2,63%, ενώ κέρδη σημείωσαν ΟΛΘ και Dimand κατά 0,98% και 0,36% αντίστοιχα.