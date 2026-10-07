Η κίνηση ακολουθεί την πρόσφατη ανακοίνωση για την απόσχιση των δραστηριοτήτων παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ και τη μεταφορά τους στην M Concessions Α.Ε.

Σε νέα φάση περνά ο εταιρικός μετασχηματισμός της Metlen, με τον όμιλο να προχωρά στην ενοποίηση των δραστηριοτήτων υποδομών του υπό τη METKA Group, η οποία θα λειτουργεί ως αυτόνομη, 100% θυγατρική εταιρεία. Παράλληλα, εξετάζεται ως μία από τις στρατηγικές επιλογές η εισαγωγή της METKA στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η κίνηση ακολουθεί την πρόσφατη ανακοίνωση για την απόσχιση των δραστηριοτήτων παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ και τη μεταφορά τους στην M Concessions Α.Ε. Στη νέα εταιρική δομή, η METKA θα συγκεντρώσει τις δραστηριότητες κατασκευών, παραχωρήσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, καθώς και το Facility Management του ομίλου. Ειδικότερα, κάτω από την ομπρέλα της θα βρίσκονται η METKA ATE, η M Concessions Α.Ε. και η Unison Α.Ε.

Εισαγωγή στο χρηματιστήριο Αθηνών

Στόχος της αναδιοργάνωσης είναι η ενίσχυση της λειτουργικής ευελιξίας και η περαιτέρω ανάπτυξη της METKA ως ολοκληρωμένης πλατφόρμας υποδομών. Η Metlen επιδιώκει με αυτόν τον τρόπο να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που διαμορφώνονται σε υποδομές, ΣΔΙΤ και παραχωρήσεις, αλλά και σε συγγενείς τομείς, όπως η ανάπτυξη ακινήτων, τα logistics, τα έργα υδάτων και τα περιβαλλοντικά έργα, τόσο στην Ελλάδα όσο και ευρύτερα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού, η Metlen εξετάζει εναλλακτικές στρατηγικές επιλογές για τη METKA, μεταξύ των οποίων και το ενδεχόμενο εισαγωγής της στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Euronext Athens). Η πιθανή χρηματιστηριακή εισαγωγή θα μπορούσε να εξασφαλίσει πρόσθετα κεφάλαια για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης και της επέκτασης της εταιρείας.

Ο σχεδιασμός αποβλέπει στην ενίσχυση της αυτοχρηματοδοτικής ικανότητας και της χρηματοοικονομικής αυτονομίας της METKA, δίνοντάς της μεγαλύτερα περιθώρια να αναπτύξει ανεξάρτητα τις δραστηριότητές της.

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Σε περίπτωση που η Metlen αποφασίσει τελικά να προχωρήσει στην εισαγωγή, αναμένεται να διατηρήσει τον πλειοψηφικό έλεγχο της METKA. Η τελευταία θα εξακολουθήσει έτσι να αποτελεί την εξειδικευμένη πλατφόρμα υποδομών του ομίλου και να επωφελείται από τη σύνδεσή της με τη Metlen, έχοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα να αναπτύσσει αυτόνομα τις δικές της προοπτικές.