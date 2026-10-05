Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.639,95 μονάδες, με άνοδο 0,13%.

Με οριακά κέρδη ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με την αγορά να επιστρέφει σε θετικό έδαφος μετά τις ισχυρές πιέσεις των δύο προηγούμενων συνεδριάσεων, χωρίς ωστόσο να διατηρήσει μέχρι το κλείσιμο το μεγαλύτερο μέρος της ενδοσυνεδριακής ανόδου.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.639,95 μονάδες, με άνοδο 0,13%. Η συναλλακτική δραστηριότητα αποκλιμακώθηκε αισθητά, με τον τζίρο να διαμορφώνεται στα 295,94 εκατ. ευρώ και τον όγκο στα 40,13 εκατ. τεμάχια. Μέσω 35 πακέτων διακινήθηκαν 58,71 εκατ. ευρώ. Συνολικά, 60 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, 66 πτωτικά και 74 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο τραπεζικός δείκτης, μετά τη σωρευτική πτώση 6,3% του προηγούμενου διημέρου, ενισχύθηκε κατά 0,18% στις 3.139,3 μονάδες. Στις τράπεζες, όπου συγκεντρώθηκε περισσότερο από το 57% της συναλλακτικής δραστηριότητας, η εικόνα ήταν μικτή. Η Alpha Bank, με τον μεγαλύτερο τζίρο της ημέρας στα 53,9 εκατ. ευρώ, υποχώρησε 0,9% στα 4,42 ευρώ. Αντίθετα, η Eurobank ενισχύθηκε 0,74% στα 4,61 ευρώ, η Εθνική έκλεισε οριακά υψηλότερα κατά 0,09% στα 16,85 ευρώ, ενώ η Πειραιώς παρέμεινε αμετάβλητη στα 10,18 ευρώ.

Ο FTSE 25 έκλεισε στις 6.766,7 μονάδες με κέρδη 0,38%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά 0,26% στις 3.060 μονάδες.

Στο επίκεντρο βρέθηκε η Allwyn, η οποία με συναλλαγές 17,5 εκατ. ευρώ σημείωσε άλμα 4,1% και έκλεισε στα 11,53 ευρώ. Ισχυρή άνοδο 2,66% κατέγραψε η Optima στα 15,04 ευρώ, ενώ η Βιοχάλκο ενισχύθηκε 2,27% και η Τιτάν 1,5%. Η Metlen έκλεισε με κέρδη 0,45% στα 49,22 ευρώ, με τζίρο 10,7 εκατ. ευρώ.

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Στην πλευρά των απωλειών, το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών υποχώρησε 2,48% στα 12,19 ευρώ, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχασε 1,97% στα 42,90 ευρώ και η ΑΚΤΟΡ 1,78% στα 9,37 ευρώ. Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, ο ΟΛΠ ενισχύθηκε 1,27% και η ΑΒΑΞ 1,18%, ενώ απώλειες 1,51% κατέγραψε ο ΑΔΜΗΕ.