Ενδεικτικά της πίεσης που δέχονται τα φοιτητικά νοικοκυριά είναι και τα στοιχεία των πραγματικών αναζητήσεων κατοικίας κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.

Σε ανοδική τροχιά παραμένουν τα ενοίκια των φοιτητικών κατοικιών, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο το κόστος στέγασης για φοιτητές και οικογένειες με την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς. Οι ζητούμενες τιμές αυξήθηκαν σε πανελλαδικό επίπεδο κατά 5,3% τον Αύγουστο του 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σύμφωνα με στοιχεία του Spitogatos Insights.

Η εικόνα στην Αττική παραμένει ιδιαίτερα επιβαρυμένη, με σημαντικές διαφοροποιήσεις ανά περιοχή. Στην κορυφή βρίσκεται το Κολωνάκι-Λυκαβηττός, όπου η μέση ζητούμενη τιμή φτάνει τα 17 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Ακολουθούν το Κουκάκι-Μακρυγιάννη με 16,1 ευρώ και το Μετς-Καλλιμάρμαρο με 15,6 ευρώ ανά τ.μ.

Στον αντίποδα, μεταξύ των οικονομικότερων επιλογών συγκαταλέγεται η Νίκαια, με 11 ευρώ ανά τ.μ., ενώ στην περιοχή Λεωφόρου Πατησίων-Αχαρνών η μέση ζητούμενη τιμή διαμορφώνεται στα 11,5 ευρώ. Σε Κυψέλη και Γκύζη-Πεδίον του Άρεως οι τιμές βρίσκονται στα 12,2 ευρώ ανά τ.μ.

Ιδιαίτερα ισχυρές είναι οι ανατιμήσεις στο Κέντρο της Αθήνας, όπου καταγράφεται ετήσια αύξηση 11,7%. Στον Ζωγράφο, μία από τις κατεξοχήν φοιτητικές περιοχές της πρωτεύουσας, οι τιμές έχουν αυξηθεί κατά 9,1%, ενώ στην Κυψέλη η άνοδος φτάνει το 8,6%.

Η άνοδος, ωστόσο, δεν είναι γενικευμένη. Στο Μετς-Καλλιμάρμαρο οι ζητούμενες τιμές εμφανίζονται μειωμένες κατά 6,5% σε ετήσια βάση, στη Νέα Σμύρνη κατά 5,4% και στη Δάφνη κατά 4,7%.

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Ενδεικτικά της πίεσης που δέχονται τα φοιτητικά νοικοκυριά είναι και τα στοιχεία των πραγματικών αναζητήσεων κατοικίας κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.

Στο Κολωνάκι-Λυκαβηττό η μέση τιμή με την οποία πραγματοποιούνται αναζητήσεις φτάνει τα 635 ευρώ τον μήνα, ενώ στο Γουδί διαμορφώνεται στα 616 ευρώ και στο Παγκράτι στα 596 ευρώ. Στους Αμπελόκηπους-Πεντάγωνο ο αντίστοιχος προϋπολογισμός ανέρχεται στα 586 ευρώ και στο Κέντρο της Αθήνας στα 585 ευρώ.

Χαμηλότερα κινούνται η Νίκαια, με μέση τιμή αναζήτησης 496 ευρώ, και η Κυψέλη με 495 ευρώ, ενώ στην περιοχή Πατησίων-Αχαρνών το αντίστοιχο ποσό περιορίζεται στα 429 ευρώ.

Παρά τις υψηλές τιμές σε αρκετές περιοχές του κέντρου, ο Ζωγράφος αναδεικνύεται στην περιοχή με τη μεγαλύτερη φοιτητική ζήτηση στην Αττική. Ακολουθούν οι Αμπελόκηποι-Πεντάγωνο και το Αιγάλεω, ενώ ισχυρό ενδιαφέρον συγκεντρώνουν επίσης η Καλλιθέα, το Παγκράτι, ο Νέος Κόσμος, η Κυψέλη, το Περιστέρι, τα Ιλίσια και η Νέα Σμύρνη.

Αντίθετα, δύο από τις ακριβότερες περιοχές, το Κολωνάκι-Λυκαβηττός και το Κουκάκι-Μακρυγιάννη, δεν βρίσκονται στην πρώτη δεκάδα των περιοχών με τη μεγαλύτερη φοιτητική ζήτηση.

Θεσσαλονίκη

Ανάλογη εικόνα καταγράφεται στη Θεσσαλονίκη, όπου το Κέντρο παραμένει η ακριβότερη περιοχή για την ενοικίαση φοιτητικής κατοικίας, με μέση ζητούμενη τιμή 12,9 ευρώ ανά τ.μ. Ακολουθούν οι 40 Εκκλησιές-Ευαγγελίστρια με 12 ευρώ και η Τριανδρία-Δόξα-Κρυονέρι με 11,7 ευρώ.

Πιο προσιτή εμφανίζεται η Σταυρούπολη, όπου η μέση ζητούμενη τιμή βρίσκεται στα 8,7 ευρώ ανά τ.μ., ενώ στον Εύοσμο διαμορφώνεται στα 9,8 ευρώ και στη Χαριλάου στα 10 ευρώ.

Ο Εύοσμος, παρά το χαμηλότερο επίπεδο τιμών, καταγράφει ετήσια αύξηση 7,6%, ενώ στην Άνω Πόλη η άνοδος φτάνει το 7,5% και στη Σταυρούπολη το 4,8%. Σημαντική διαφοροποίηση παρουσιάζει η Χαριλάου, όπου οι ζητούμενες τιμές υποχώρησαν κατά 14,6% μέσα σε έναν χρόνο.

Στις πραγματικές αναζητήσεις κατοικίας, το Κέντρο της Θεσσαλονίκης βρίσκεται επίσης στην κορυφή, με μέση τιμή 550 ευρώ. Ακολουθεί η Χαριλάου με 487 ευρώ και η Ανάληψη-Μπότσαρη-Νέα Παραλία με 475 ευρώ. Στις υπόλοιπες περιοχές που εξετάζονται, ο μέσος προϋπολογισμός αναζήτησης παραμένει κάτω από τα 500 ευρώ, με τη Σταυρούπολη να βρίσκεται χαμηλότερα, στα 398 ευρώ.

Σε επίπεδο ζήτησης, το Κέντρο συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των φοιτητών στη Θεσσαλονίκη και ακολουθούν η Τούμπα και το Φάληρο-Ιπποκράτειο. Ισχυρή παρουσία στις αναζητήσεις έχουν επίσης η Ανάληψη-Μπότσαρη-Νέα Παραλία, οι 40 Εκκλησιές-Ευαγγελίστρια, η Καλαμαριά, η Τριανδρία-Δόξα-Κρυονέρι, ο Θερμαϊκός, η Βούλγαρη-Ντεπώ-Μαρτίου και η Άνω Πόλη.

Περιφέρεια

Υψηλό κόστος στέγασης δεν καταγράφεται μόνο στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα. Σε αρκετές φοιτητουπόλεις της περιφέρειας οι ζητούμενες τιμές έχουν πλέον φτάσει ή και ξεπεράσει επίπεδα που συναντώνται σε περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Τα Χανιά βρίσκονται στην κορυφή, με μέση ζητούμενη τιμή 13,3 ευρώ ανά τ.μ., και ακολουθούν το Ρέθυμνο με 13 ευρώ και η Κέρκυρα με 12,5 ευρώ ανά τ.μ.

Στην άλλη πλευρά της αγοράς βρίσκεται η Λαμία, όπου η μέση ζητούμενη τιμή περιορίζεται στα 7 ευρώ ανά τ.μ., ενώ ακολουθούν η Κοζάνη με 7,3 ευρώ και η Δράμα με 7,4 ευρώ.

Eντύπωση προκαλεί η ταχύτητα με την οποία αυξάνονται οι τιμές σε ορισμένες πόλεις. Στο Αγρίνιο καταγράφεται η μεγαλύτερη ετήσια άνοδος, της τάξης του 20,4%, ενώ στη Χαλκίδα οι τιμές αυξήθηκαν κατά 14,3% και στη Σάμο κατά 12%.

Υπάρχουν, πάντως, και περιοχές που κινούνται αντίθετα από τη γενικότερη τάση. Στο Ρίο οι ζητούμενες τιμές μειώθηκαν κατά 8,6%, στη Ρόδο κατά 6,9% και στην Κατερίνη κατά 2,1%.