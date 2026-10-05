Το ονομαστικό ΑΕΠ προβλέπεται να αυξηθεί από 262 δισ. ευρώ το 2026 σε 274,6 δισ. ευρώ το 2027, ενώ ο πραγματικός ρυθμός ανάπτυξης εκτιμάται ότι θα επιταχυνθεί από 2% σε 2,3%.

Σημαντική περαιτέρω αποκλιμάκωση του ελληνικού δημόσιου χρέους προβλέπει το Προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2027, με τον λόγο χρέους προς ΑΕΠ να αναμένεται να υποχωρήσει στο 128,8%, από 136,7% το 2026.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του οικονομικού επιτελείου, η Ελλάδα αναμένεται να καταγράψει για έβδομο συνεχόμενο έτος τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πορεία αυτή συνδυάζεται με τη διατήρηση υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων, καθώς το πρωτογενές αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης προβλέπεται στο 3,6% του ΑΕΠ το 2026 και στο 3,3% το 2027.

Καθοριστικό ρόλο στη μείωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ διαδραματίζει και η ανάπτυξη της οικονομίας. Το ονομαστικό ΑΕΠ προβλέπεται να αυξηθεί από 262 δισ. ευρώ το 2026 σε 274,6 δισ. ευρώ το 2027, ενώ ο πραγματικός ρυθμός ανάπτυξης εκτιμάται ότι θα επιταχυνθεί από 2% σε 2,3%.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται παράλληλα στη στρατηγική των πρόωρων αποπληρωμών. Όπως αναφέρεται στο προσχέδιο, το συνολικό ύψος των πρόωρων αποπληρωμών δημόσιου χρέους αναμένεται να φθάσει περίπου τα 12,8 δισ. ευρώ μέσα στο 2026. Η στρατηγική αυτή, σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, επιταχύνει την αποκλιμάκωση του χρέους και περιορίζει τόσο τις μελλοντικές χρηματοδοτικές ανάγκες όσο και το κόστος εξυπηρέτησής του. Η πορεία του δημόσιου χρέους συνδέεται και με τις θετικές κινήσεις των οίκων αξιολόγησης. Τον Σεπτέμβριο του 2026 η DBRS Morningstar επιβεβαίωσε την αξιολόγηση της Ελλάδας στο BBB και αναβάθμισε τις προοπτικές σε θετικές, η Scope Ratings αναβάθμισε τη χώρα σε BBB+ από BBB, ενώ η Moody’s διατήρησε την αξιολόγηση Baa3 και αναβάθμισε τις προοπτικές σε θετικές. Το προσχέδιο επισημαίνει ότι στις αποφάσεις αυτές συνέβαλαν, μεταξύ άλλων, η προβλεπόμενη ταχεία μείωση του λόγου δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ και οι ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις.

Την ίδια στιγμή, πάντως, το κόστος εξυπηρέτησης παραμένει σημαντικό. Οι ενοποιημένοι τόκοι της Γενικής Κυβέρνησης προβλέπεται να αυξηθούν από 7,924 δισ. ευρώ το 2026 σε 8,409 δισ. ευρώ το 2027, αντιστοιχώντας στο 3,1% του ΑΕΠ, έναντι 3% το 2026. Τέλος, παρά την αύξηση των τόκων, το δημοσιονομικό ισοζύγιο παραμένει θετικό. Για το 2027 προβλέπεται πρωτογενές πλεόνασμα 9,152 δισ. ευρώ ή 3,3% του ΑΕΠ, ενώ το συνολικό ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης εκτιμάται σε πλεόνασμα 743 εκατ. ευρώ ή 0,3% του ΑΕΠ.