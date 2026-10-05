Το οικονομικό επιτελείο τοποθετεί τις προβλέψεις για το 2027 μέσα σε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, αναταράξεων στις ενεργειακές αγορές και εντεινόμενων περιορισμών στο διεθνές εμπόριο

Στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής κατατέθηκε το προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2027, το οποίο προβλέπει επιτάχυνση της ανάπτυξης στο 2,3%, περαιτέρω αποκλιμάκωση της ανεργίας και του πληθωρισμού, αλλά και μείωση του δημόσιου χρέους κάτω από το 130% του ΑΕΠ. Το προσχέδιο κατέθεσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, συνοδευόμενος από τον υφυπουργό Θάνο Πετραλιά, ανοίγοντας τη διαδικασία συζήτησής του στη Βουλή.

Το οικονομικό επιτελείο τοποθετεί τις προβλέψεις για το 2027 μέσα σε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, αναταράξεων στις ενεργειακές αγορές και εντεινόμενων περιορισμών στο διεθνές εμπόριο. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις γεωπολιτικές εντάσεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, στις επιπτώσεις τους στις τιμές ενέργειας και στις θαλάσσιες εμπορικές ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ, καθώς και στους αυξημένους δημοσιονομικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν ευρωπαϊκές οικονομίες.

Παρά το δυσμενές διεθνές περιβάλλον, η κυβέρνηση εκτιμά ότι η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί για έβδομο συνεχόμενο έτος με σημαντικά υψηλότερο ρυθμό από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Η ανάπτυξη προβλέπεται στο 2% για το 2026 και επιταχύνεται στο 2,3% το 2027. Συγκριτικά, σύμφωνα με τις εαρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που επικαλείται το προσχέδιο, η ανάπτυξη στην Ευρωζώνη εκτιμάται σε 0,9% το 2026 και 1,2% το 2027.

Το πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 9,152 δισ. ευρώ ή στο 3,3% του ΑΕΠ το 2027, έναντι 9,548 δισ. ευρώ ή 3,6% του ΑΕΠ το 2026. Κυριότερα σημεία Προσχεδίου 2027 Το ονομαστικό ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί από τα 262 δισ. ευρώ το 2026 στα 274,6 δισ. ευρώ το 2027, ενώ αποκλιμάκωση προβλέπεται στο μέτωπο των τιμών. Ο εγχώριος πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει από 3,8% το 2026 σε 2,6% το 2027. Ώθηση στην οικονομική δραστηριότητα αναμένεται να δώσουν οι επενδύσεις, οι οποίες προβλέπεται να αυξηθούν κατά 7,9% το 2027, έναντι 1,7% στην Ευρωζώνη. Ο λόγος των επενδύσεων προς το ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο 18,6%, από 17,8% το 2026. Περαιτέρω βελτίωση προβλέπεται και στην αγορά εργασίας, με το ποσοστό ανεργίας να υποχωρεί από 8,4% το 2026 σε 7,9% το 2027. Πρόκειται, σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο, για το χαμηλότερο επίπεδο ανεργίας στην Ελλάδα μετά το 2008.

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Οι αμοιβές ανά εργαζόμενο αναμένεται παράλληλα να αυξηθούν κατά 3,9% το 2027, μετά από αύξηση 3,7% το 2026. Καθοριστικό ρόλο στις προβλέψεις του οικονομικού επιτελείου διαδραματίζουν οι παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στο επιχειρηματικό πεδίο προβλέπονται μειώσεις φόρων για συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, επιταχυνόμενες αποσβέσεις για επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό, κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος με αφετηρία την ελληνική περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη, καθώς και σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου.

Οι επενδύσεις αναμένεται να υποστηριχθούν επίσης από την ενίσχυση τόσο του εθνικού όσο και του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς και από νέο δανειοδοτικό και εγγυοδοτικό πρόγραμμα ύψους 1,5 δισ. ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με πόρους από το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Στο φορολογικό πεδίο, σε συνέχεια της μεταρρύθμισης του 2026, προβλέπεται μηδενικός φορολογικός συντελεστής για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και τους τρίτεκνους.

Από τον Νοέμβριο του 2026, η ετήσια οικονομική ενίσχυση προς συνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες αυξάνεται στα 400 ευρώ καθαρά και επεκτείνεται στο σύνολο των συνταξιούχων άνω των 65 ετών. Παράλληλα, προβλέπεται τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων.

Για τον Δεκέμβριο του 2027 προβλέπεται επίδομα Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς, ενώ τίθεται στόχος αύξησης του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ μέσω δύο διαδοχικών αυξήσεων, τον Απρίλιο του 2027 και τον Ιανουάριο του 2028. Στον ιδιωτικό τομέα προβλέπεται επίσης νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5%.

Στο στεγαστικό μέτωπο δρομολογείται το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙΙ», με πόρους ύψους 2 δισ. ευρώ, ενώ παρατείνεται σειρά υφιστάμενων φορολογικών κινήτρων. Για τη νέα γενιά προβλέπεται ακόμη ειδικός επενδυτικός λογαριασμός με κρατική συνεισφορά ίση με το ποσό που καταθέτει κάθε χρόνο ο γονέας, έως 1.200 ευρώ ετησίως.

Στο δημοσιονομικό σκέλος, το πρωτογενές αποτέλεσμα του κρατικού προϋπολογισμού προβλέπεται στο 3,6% του ΑΕΠ για το 2026 και στο 3,3% για το 2027. Το συνολικό αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης εκτιμάται σε 0,6% του ΑΕΠ το 2026 και 0,3% το 2027.

Το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης αναμένεται να συνεχίσει την πτωτική του πορεία και να διαμορφωθεί στο 128,8% του ΑΕΠ το 2027, από 136,7% το 2026. Σύμφωνα με το προσχέδιο, η Ελλάδα αναμένεται για έβδομο συνεχόμενο έτος να καταγράψει τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στην επιστολή τους προς τα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, Κυριάκος Πιερρακάκης και Θάνος Πετραλιάς αποδίδουν τις μακροοικονομικές και δημοσιονομικές επιδόσεις στη μεταρρυθμιστική προσπάθεια, στη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών και στην πολιτική σταθερότητα.

Την ίδια στιγμή, αναγνωρίζουν ότι το 2027 συνοδεύεται από σημαντικές προκλήσεις, από τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις αναταράξεις στην αγορά ενέργειας και στο διεθνές εμπόριο έως τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης, την κλιματική αλλαγή, τις ενδεχόμενες μεταβολές στους πολιτικούς συσχετισμούς στην Ευρώπη και τις αυξανόμενες δημοσιονομικές πιέσεις σε κράτη-μέλη της ΕΕ.

Το οικονομικό επιτελείο υπογραμμίζει ότι, μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η ελληνική οικονομία έχει εισέλθει σε περίοδο βελτιούμενων προοπτικών, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη διαφύλαξης των δημοσιονομικών και αναπτυξιακών επιτευγμάτων.