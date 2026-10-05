Οι συγκεκριμένες παραδοχές, πάντως, δεν θεωρούνται οριστικές. Η πορεία των διεθνών τιμών και κυρίως οι εξελίξεις στην αγορά ενέργειας μέχρι τον Νοέμβριο ενδέχεται να οδηγήσουν σε νέες αναθεωρήσεις, οι οποίες θα ενσωματωθούν στο τελικό κείμενο του Κρατικού Προϋπολογισμού που θα κατατεθεί στη Βουλή.

Στη Βουλή κατατίθεται σήμερα το προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2027, με το οικονομικό επιτελείο να επιχειρεί να διατηρήσει την αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, ενεργειακών πιέσεων και επίμονου πληθωρισμού.

Με αφορμή την κατάθεση του προσχεδίου, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς αναμένεται να προχωρήσουν σήμερα, μεταξύ 11:30 και 12:00, σε δηλώσεις στην αίθουσα Τύπου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Παρά τις αναταράξεις στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, ο βασικός στόχος για την ανάπτυξη παραμένει στην περιοχή του 2%, τόσο για το 2026 όσο και για το 2027. Ωστόσο, οι ισχυρότερες πληθωριστικές πιέσεις και κυρίως η εξέλιξη της ενεργειακής κρίσης δημιουργούν έναν σημαντικό παράγοντα αβεβαιότητας για τις προβλέψεις των επόμενων μηνών.

Το προσχέδιο αποτυπώνει ήδη την επιδείνωση στο μέτωπο των τιμών

Το προσχέδιο αποτυπώνει ήδη την επιδείνωση στο μέτωπο των τιμών, καθώς οι εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό αναθεωρούνται προς τα πάνω. Για το 2026 ο πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί στην περιοχή του 3,6%-3,8%, έναντι αρχικής πρόβλεψης 3,2%, ενώ για το 2027 προβλέπεται αποκλιμάκωση στο 2,8%.

Οι συγκεκριμένες παραδοχές, πάντως, δεν θεωρούνται οριστικές. Η πορεία των διεθνών τιμών και κυρίως οι εξελίξεις στην αγορά ενέργειας μέχρι τον Νοέμβριο ενδέχεται να οδηγήσουν σε νέες αναθεωρήσεις, οι οποίες θα ενσωματωθούν στο τελικό κείμενο του Κρατικού Προϋπολογισμού που θα κατατεθεί στη Βουλή.

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Παρά την υψηλότερη πρόβλεψη για τον πληθωρισμό, για το 2026 ο ρυθμός πραγματικής ανάπτυξης διατηρείται στο 2%, ενώ το ονομαστικό ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα κινηθεί μεταξύ 262 και 263 δισ. ευρώ. Στην επίτευξη του στόχου αναμένεται να συμβάλουν η ισχυρή πορεία του τουρισμού, η αύξηση των επενδύσεων και η επιτάχυνση των έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Στήριγμα στην οικονομική δραστηριότητα και ιδιαίτερα στην κατανάλωση αναμένεται να αποτελέσουν και τα μέτρα που ενεργοποιούνται προς το τέλος του έτους. Τον Νοέμβριο εκτιμάται ότι περισσότερα από 1,2 δισ. ευρώ θα διοχετευθούν στην πραγματική οικονομία μέσω παρεμβάσεων, μεταξύ των οποίων η οικονομική ενίσχυση των συνταξιούχων και η επιστροφή ενοικίου.

Για το 2027, το οικονομικό επιτελείο διατηρεί επίσης τον στόχο της ανάπτυξης στο 2%, με τον πληθωρισμό να προβλέπεται στο 2,8%. Υπό αυτές τις παραδοχές, το ονομαστικό ΑΕΠ αναμένεται να προσεγγίσει τα 275 δισ. ευρώ, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό.

Παράλληλα, προβλέπεται περαιτέρω αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ. Ο σχετικός δείκτης εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει στην περιοχή του 130% το 2027, από περίπου 136,5% στο τέλος του 2026, συνεχίζοντας την καθοδική πορεία των τελευταίων ετών.

Ένα από τα βασικά ζητήματα που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η οικονομία το 2027 είναι η ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης. Η σταδιακή εξάντληση των συγκεκριμένων πόρων αναμένεται να περιορίσει τη διαθέσιμη επενδυτική χρηματοδότηση μέσω του κρατικού προϋπολογισμού, από περίπου 17 δισ. ευρώ το 2026 σε 11 δισ. ευρώ το 2027. Η εξέλιξη αυτή καθιστά ακόμη πιο κρίσιμη την κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων και τη διατήρηση υψηλού ρυθμού επενδύσεων.

Στο δημοσιονομικό μέτωπο, ο στόχος για το πρωτογενές πλεόνασμα παραμένει πάνω από το 3% και για το 2027. Η διατήρηση ισχυρών δημοσιονομικών επιδόσεων θεωρείται καθοριστική τόσο για την περαιτέρω αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους όσο και για τη δημιουργία περιθωρίων αντιμετώπισης πιθανών νέων πιέσεων.

Το μεγάλο στοίχημα του νέου προϋπολογισμού είναι επομένως διπλό: αφενός να διατηρηθεί ο ρυθμός ανάπτυξης κοντά στο 2% σε ένα δυσμενέστερο διεθνές περιβάλλον και αφετέρου να εξασφαλιστεί επαρκής δημοσιονομικός χώρος ώστε να μπορούν να στηριχθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις, εφόσον η ενεργειακή κρίση επιμείνει και καταστήσει αναγκαίες πρόσθετες παρεμβάσεις.