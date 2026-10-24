Η μεγαλύτερη παγίδα εντοπίζεται στους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες.

Η ακρίβεια επιστρέφει ως μπούμερανγκ στα δημόσια οικονομικά. Την ώρα που οι υψηλότερες τιμές ενισχύουν τις εισπράξεις από τον ΦΠΑ, αυξάνουν παράλληλα τις δαπάνες για ενέργεια, καύσιμα, προμήθειες, δημόσια έργα και υπηρεσίες, δημιουργώντας κινδύνους νέων δημοσιονομικών υπερβάσεων το 2027.

Η μεγαλύτερη απειλή προέρχεται από την απόσταση μεταξύ των κυβερνητικών προβλέψεων και των εκτιμήσεων διεθνών οργανισμών. Το οικονομικό επιτελείο προβλέπει πληθωρισμό 2,6%, ενώ το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και άλλοι οργανισμοί τον τοποθετούν κοντά στο 3,6%. Η διαφορά της μίας ποσοστιαίας μονάδας μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα δαπανηρή για τον προϋπολογισμό.

Στο επίκεντρο βρίσκονται τα νοσοκομεία, όπου οι ανατιμήσεις επιβαρύνουν τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, τα ιατρικά αναλώσιμα, τη σίτιση, τις μεταφορές και τις υπηρεσίες καθαριότητας. Ήδη καταγράφονται υπερβάσεις δαπανών λόγω πληθωρισμού και αυξημένων αναγκών περίθαλψης, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για την επόμενη χρονιά.

Αντίστοιχες πιέσεις αντιμετωπίζουν οι δήμοι, καθώς αυξάνεται το κόστος ηλεκτροφωτισμού, αποκομιδής απορριμμάτων, συντήρησης υποδομών και λειτουργίας δημοτικών εγκαταστάσεων.

Η ακρίβεια επηρεάζει επίσης τις δημόσιες συγκοινωνίες, μέσω ακριβότερων καυσίμων, ηλεκτρικής ενέργειας και ανταλλακτικών, ενώ στα δημόσια έργα οι ανατιμήσεις υλικών και μεταφορών ενδέχεται να οδηγήσουν σε αναθεωρήσεις συμβάσεων.

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Πρόσθετες επιβαρύνσεις δημιουργούνται στη λειτουργία των σχολείων, στα σχολικά γεύματα, στη σίτιση των Ενόπλων Δυνάμεων και στις δομές φιλοξενίας μεταναστών.

Την ίδια στιγμή, ο προϋπολογισμός καλείται να καλύψει ήδη προγραμματισμένες αυξήσεις συντάξεων, μισθών του Δημοσίου και κοινωνικών επιδομάτων, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Η μεγαλύτερη παγίδα εντοπίζεται στους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες. Οι καθαρές εθνικά χρηματοδοτούμενες πρωτογενείς δαπάνες προβλέπεται να αυξηθούν κατά 3,6%, έναντι ετήσιας δέσμευσης 3,1%, περιορίζοντας τα περιθώρια απορρόφησης νέων πιέσεων.

Εάν ο πληθωρισμός κινηθεί υψηλότερα από τις κυβερνητικές παραδοχές, το οικονομικό επιτελείο ενδέχεται να αναγκαστεί να αναζητήσει πρόσθετους πόρους ή να περιορίσει άλλες δαπάνες.