Το προσχέδιο προβλέπει επίσης πρόσθετο «μαξιλάρι» 200 εκατ. ευρώ για την κάλυψη αναγκών που ενδέχεται να προκύψουν από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης.

Στα 85,046 δισ. ευρώ προβλέπεται να διαμορφωθούν οι συνολικές δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού το 2027, μειωμένες κατά 2,925 δισ. ευρώ σε σχέση με την εκτίμηση των 87,971 δισ. ευρώ για το 2026, σύμφωνα με το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού. Η υποχώρηση, ωστόσο, συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την ολοκλήρωση εντός του 2026 των έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και τη λήξη του προγράμματος.

Η εικόνα των επιμέρους κονδυλίων δείχνει ότι, παρά τη μείωση του συνολικού ύψους των δαπανών, σημαντικές κατηγορίες ενισχύονται το επόμενο έτος. Οι μεταβιβάσεις προβλέπεται να αυξηθούν στα 37,088 δισ. ευρώ, από 36,374 δισ. ευρώ το 2026, ενώ οι κοινωνικές παροχές ανεβαίνουν στα 756 εκατ. ευρώ από 608 εκατ. ευρώ. Αυξημένες στα 2,546 δισ. ευρώ, έναντι 2,469 δισ. ευρώ, προβλέπονται και οι αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων.

Ανοδικά κινούνται και οι δαπάνες εξυπηρέτησης του χρέους. Οι τόκοι του κρατικού προϋπολογισμού προβλέπεται να ανέλθουν στα 10,783 δισ. ευρώ το 2027, από 10,280 δισ. ευρώ το 2026, καταγράφοντας αύξηση περίπου 503 εκατ. ευρώ. Σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης, οι ενοποιημένοι τόκοι εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 8,409 δισ. ευρώ ή το 3,1% του ΑΕΠ, από 7,924 δισ. ευρώ ή 3% του ΑΕΠ το 2026.

Στον αντίποδα, οι παροχές σε εργαζομένους του κρατικού προϋπολογισμού προβλέπονται στα 16,061 δισ. ευρώ, έναντι 16,194 δισ. ευρώ το 2026, ενώ οι αγορές αγαθών και υπηρεσιών περιορίζονται στα 1,799 δισ. ευρώ από 2,2 δισ. ευρώ. Αισθητή είναι επίσης η μείωση των πιστώσεων υπό κατανομή, οι οποίες υποχωρούν στα 15,416 δισ. ευρώ από 19,3 δισ. ευρώ. Κυριότερα σημεία Προσχεδίου 2027

Ιδιαίτερη σημασία έχει η μεταβολή στη σύνθεση των επενδυτικών δαπανών. Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων εκτός Ταμείου Ανάκαμψης προβλέπεται να αυξηθούν στα 11 δισ. ευρώ το 2027, από 9,8 δισ. ευρώ το 2026. Την ίδια στιγμή, οι δαπάνες του Ταμείου Ανάκαμψης, οι οποίες εκτιμώνται σε 7,192 δισ. ευρώ για το 2026, μηδενίζονται το 2027 λόγω ολοκλήρωσης του προγράμματος.

Το προσχέδιο προβλέπει επίσης πρόσθετο «μαξιλάρι» 200 εκατ. ευρώ για την κάλυψη αναγκών που ενδέχεται να προκύψουν από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης. Η πρόβλεψη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς ο προϋπολογισμός καταρτίζεται σε περιβάλλον γεωπολιτικής αβεβαιότητας, αναταράξεων στις ενεργειακές αγορές και κινδύνων για τις διεθνείς εμπορικές ροές.

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Σε επίπεδο ασφαλιστικών οργανισμών, οι συνολικές δαπάνες προβλέπεται να αυξηθούν στα 55,191 δισ. ευρώ το 2027, από 54,601 δισ. ευρώ το 2026. Οι κοινωνικές παροχές ενισχύονται στα 45,028 δισ. ευρώ από 44,408 δισ. ευρώ, με τη δαπάνη για συντάξεις να ανεβαίνει στα 36,768 δισ. ευρώ από 35,718 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά περίπου 1,05 δισ. ευρώ.

Τέλος, οι καθαρές εθνικά χρηματοδοτούμενες πρωτογενείς δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης προβλέπεται να αυξηθούν κατά 3,6% το 2027. Ο ρυθμός είναι υψηλότερος από τον αρχικό στόχο του 3,1%, ωστόσο το υπουργείο Οικονομικών επισημαίνει ότι, με την αξιοποίηση της ευελιξίας της εθνικής ρήτρας διαφυγής για τις αμυντικές δαπάνες και τις δαπάνες ενεργειακής ανθεκτικότητας, η σωρευτική αύξηση παραμένει εντός της δημοσιονομικής δέσμευσης.