Σημαντική υπέρβαση των δημοσιονομικών στόχων καταγράφει ο κρατικός προϋπολογισμός στο δεκάμηνο του 2026, με το πρωτογενές πλεόνασμα να φτάνει τα 7,78 δισ. ευρώ και τα φορολογικά έσοδα να κινούνται αισθητά υψηλότερα από τις προβλέψεις.

Πρωτογενές πλεόνασμα 7,78 δισ. ευρώ και φορολογικά έσοδα αυξημένα κατά 1,65 δισ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο καταγράφει ο κρατικός προϋπολογισμός στο δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2026, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα.

Το συνολικό ισοζύγιο του προϋπολογισμού εμφανίζει πλεόνασμα 120 εκατ. ευρώ, έναντι πρόβλεψης για έλλειμμα 2,4 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας καλύτερη εικόνα από τις αρχικές εκτιμήσεις.

Πρωτογενές πλεόνασμα 7,78 δισ. ευρώ

Ειδικότερα, το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε στα 7,780 δισ. ευρώ, έναντι στόχου 4,823 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας υπέρβαση 2,957 δισ. ευρώ. Ωστόσο, το αποτέλεσμα είναι χαμηλότερο από το αντίστοιχο περσινό, όταν είχε καταγραφεί πρωτογενές πλεόνασμα 10,248 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, εάν εξαιρεθούν οι ετεροχρονισμοί πληρωμών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, των εξοπλιστικών προγραμμάτων και των μεταβιβάσεων προς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και η είσπραξη 135 εκατ. ευρώ από την παραχώρηση άδειας καζίνο στο Ελληνικό, η υπέρβαση του πρωτογενούς αποτελέσματος περιορίζεται στα 1,044 δισ. ευρώ.

Διευκρινίζεται ότι πρόκειται για αποτέλεσμα της Κεντρικής Διοίκησης σε τροποποιημένη ταμειακή βάση και όχι για το δημοσιονομικό αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης.

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Φορολογικά έσοδα πάνω από τον στόχο

Στο μέτωπο των εσόδων, οι συνολικές εισπράξεις από φόρους ανήλθαν στα 62,872 δισ. ευρώ. Εξαιρουμένων των 306 εκατ. ευρώ που συνδέονται με τη σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού και των 135 εκατ. ευρώ από το καζίνο στο Ελληνικό, τα φορολογικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 62,431 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,654 δισ. ευρώ ή 2,7% έναντι του στόχου.

Τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού έφτασαν τα 64,411 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον στόχο κατά 2,727 δισ. ευρώ. Χωρίς την επίδραση των προγραμματισμένων εισπράξεων από το Ταμείο Ανάκαμψης, η υπέρβαση διαμορφώνεται στα 3,101 δισ. ευρώ.

Θετική εικόνα παρουσίασε και ο Οκτώβριος, με τα φορολογικά έσοδα να φτάνουν τα 6,906 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 227 εκατ. ευρώ ή 3,4% έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι επιστροφές εσόδων στο δεκάμηνο ανήλθαν σε 7,448 δισ. ευρώ, ενώ τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων διαμορφώθηκαν στα 3,679 δισ. ευρώ.

Αυξημένες οι δαπάνες του προϋπολογισμού

Στο σκέλος των δαπανών, οι συνολικές πληρωμές έφτασαν τα 64,291 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 203 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου και κατά 6,407 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Οι επενδυτικές δαπάνες ανήλθαν στα 11,504 δισ. ευρώ, καταγράφοντας υπέρβαση 1,167 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω της επιτάχυνσης των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης.