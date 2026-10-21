Το συνολικό πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης εκτινάχθηκε στα 4,93 δισ. ευρώ, ή 2% του ΑΕΠ, έναντι 3,33 δισ. ευρώ το 2024.

Θηριώδες πρωτογενές πλεόνασμα, ύψους 12,77 δισ. ευρώ ή 5,1% του ΑΕΠ, κατέγραψε η Ελλάδα το 2025, σύμφωνα με τα αναθεωρημένα δημοσιονομικά στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), αποτυπώνοντας την ισχυρή υπεραπόδοση των δημόσιων οικονομικών.

Την ίδια ώρα, το συνολικό πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης εκτινάχθηκε στα 4,93 δισ. ευρώ, ή 2% του ΑΕΠ, έναντι 3,33 δισ. ευρώ το 2024, ενώ το δημόσιο χρέος υποχώρησε στο 145,4% του ΑΕΠ, καταγράφοντας μείωση κατά 8,1 ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε έναν χρόνο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα, 21 Οκτωβρίου 2026, η ΕΛΣΤΑΤ, στο πλαίσιο της δεύτερης κοινοποίησης της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος προς τη Eurostat, το πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης διαμορφώθηκε στα 12,77 δισ. ευρώ το 2025, έναντι 11,55 δισ. ευρώ το 2024. Ως ποσοστό του ΑΕΠ, αυξήθηκε στο 5,1% από 4,9% την προηγούμενη χρονιά.

Αντίστοιχα, το συνολικό δημοσιονομικό πλεόνασμα ενισχύθηκε στα 4,935 δισ. ευρώ, από 3,326 δισ. ευρώ το 2024, με το ποσοστό του επί του ΑΕΠ να αυξάνεται από 1,4% σε 2%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη του δημόσιου χρέους, το οποίο περιορίστηκε στα 362,99 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025, έναντι 364,96 δισ. ευρώ το 2024. Ως ποσοστό του ΑΕΠ, η αποκλιμάκωση ήταν ακόμη μεγαλύτερη, καθώς υποχώρησε κατά 8,1 ποσοστιαίες μονάδες, από 153,5% σε 145,4%.

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Η μείωση γίνεται ακόμη πιο εμφανής σε σύγκριση με το 2022, όταν το δημόσιο χρέος ανερχόταν στο 177,8% του ΑΕΠ, καταγράφοντας συνολική υποχώρηση 32,4 ποσοστιαίων μονάδων μέσα σε τρία χρόνια.

Παράλληλα, το ονομαστικό ΑΕΠ της ελληνικής οικονομίας αυξήθηκε στα 249,73 δισ. ευρώ το 2025, από 237,71 δισ. ευρώ το 2024.

Τα έσοδα της Γενικής Κυβέρνησης διαμορφώθηκαν στα 124,28 δισ. ευρώ, έναντι 117,06 δισ. ευρώ το προηγούμενο έτος, ενώ οι συνολικές δαπάνες αυξήθηκαν στα 119,35 δισ. ευρώ, από 113,74 δισ. ευρώ.

Αξιοσημείωτη είναι και η αναθεώρηση των δημοσιονομικών στοιχείων σε σχέση με την κοινοποίηση του Απριλίου 2026. Ειδικότερα, το πλεόνασμα του 2025 αναθεωρήθηκε ανοδικά στο 2% του ΑΕΠ, από 1,7%, ενώ το χρέος αναθεωρήθηκε καθοδικά στο 145,4%, από 146,1%.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, οι αναθεωρήσεις οφείλονται κυρίως στην ενσωμάτωση επικαιροποιημένων στοιχείων, σε μεθοδολογικές αλλαγές και στην ταξινόμηση ειδικών συναλλαγών.

