Η επιδείνωση καταγράφηκε παρά τη βελτίωση του συνολικού ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών.

Σημαντική διεύρυνση παρουσίασε το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών στο οκτάμηνο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2026, καθώς αυξήθηκε κατά περίπου 2,4 δισ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, φτάνοντας τα 8,9 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος.

Η επιδείνωση καταγράφηκε παρά τη βελτίωση του συνολικού ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών, καθώς οι εξαγωγές ενισχύθηκαν με ταχύτερο ρυθμό από τις εισαγωγές, ενώ θετική ήταν και η συμβολή του τουρισμού.

Ειδικότερα, το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών περιορίστηκε, με τις εξαγωγές να αυξάνονται κατά 17,3% σε τρέχουσες τιμές και 4,9% σε σταθερές τιμές. Αντίστοιχα, οι εισαγωγές ενισχύθηκαν κατά 9,3% και 3,1%.

Εξαιρουμένων των καυσίμων, οι εξαγωγές αγαθών σημείωσαν αύξηση 9,6%, έναντι ανόδου 4,1% των εισαγωγών, επιβεβαιώνοντας τη βελτίωση της εμπορικής εικόνας.

Παράλληλα, το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών διευρύνθηκε, κυρίως χάρη στις αυξημένες τουριστικές εισπράξεις, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 9,4%, ενώ οι αφίξεις ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 10%.

Ωστόσο, το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων μετατράπηκε σε ελλειμματικό, από πλεονασματικό την αντίστοιχη περίοδο του 2025, λόγω μειωμένων καθαρών εισπράξεων εκτός γενικής κυβέρνησης και αυξημένων κρατικών πληρωμών.

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Αντίθετα, το έλλειμμα πρωτογενών εισοδημάτων περιορίστηκε, κυρίως εξαιτίας της μείωσης των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη.

Σε μηνιαία βάση, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών εμφάνισε πλεόνασμα 1,7 δισ. ευρώ τον Αύγουστο, αυξημένο κατά 533 εκατ. ευρώ έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2025.

Το συνολικό έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων διαμορφώθηκε σε 8,5 δισ. ευρώ στο οκτάμηνο, ενώ οι άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα κατέγραψαν καθαρές ροές 7,9 δισ. ευρώ.

Τέλος, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας ανήλθαν στα 20,6 δισ. ευρώ στο τέλος Αυγούστου, έναντι 17,4 δισ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα, καταγράφοντας σημαντική ενίσχυση.