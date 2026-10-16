Η Τεχεράνη φέρεται να αξιοποιεί τις όλο και πιο συχνές μεταφορτώσεις φορτίων από πλοίο σε πλοίο, τις οποίες πραγματοποιούν άλλοι παραγωγοί του Περσικού Κόλπου στα ανοικτά των ακτών του Ομάν.

Το Ιράν έχει καταφέρει να εξαγάγει ποσότητες LPG και καυσίμων αεροσκαφών από τον Ιούλιο, παρά τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό, σύμφωνα με στοιχεία ναυτιλιακών υπηρεσιών πληροφοριών και μαρτυρίες ανθρώπων που ασχολούνται με θέματα ασφάλειας, αποκαλύπτει το Reuters.

Το τελευταίο διάστημα, η Τεχεράνη φέρεται να αξιοποιεί τις όλο και πιο συχνές μεταφορτώσεις φορτίων από πλοίο σε πλοίο, τις οποίες πραγματοποιούν άλλοι παραγωγοί του Περσικού Κόλπου στα ανοικτά των ακτών του Ομάν, για να αποκρύπτει την προέλευση των δικών της φορτίων και να διευκολύνει τη μεταφορά τους παρά τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό, σύμφωνα με τέσσερις πηγές του κλάδου της ναυτιλιακής ασφάλειας που παρακολουθούν τις θαλάσσιες μεταφορές πετρελαίου στην περιοχή και μίλησαν στο Reuters.

Οι ιρανικές εξαγωγές και η μέθοδος που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά τους αποκαλύπτονται για πρώτη φορά - αν και αντιπροσωπεύουν ένα μικρό μέρος των εξαγωγών ενέργειας που πραγματοποιούσε παλαιότερα η χώρα.

Ανάλυση της αμερικανικής οργάνωσης United Against Nuclear Iran (UANI), η οποία παρακολουθεί τη δραστηριότητα των δεξαμενόπλοιων που συνδέονται με το Ιράν μέσω δεδομένων πλοήγησης και δορυφορικών εικόνων, δείχνει ότι από τα μέσα Ιουλίου τουλάχιστον οκτώ πλοία μεταφοράς αερίου με ιρανικό LPG έχουν αναχωρήσει από τον Κόλπο του Ομάν.

Καύσιμα αεροσκαφών με προορισμό τη Μιανμάρ

Ένα άλλο τάνκερ, που μετέφερε ιρανικά καύσιμα αεροσκαφών, έφτασε στη Μιανμάρ τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με πρόσθετες δορυφορικές εικόνες και ανάλυση της SynMax, εταιρείας ναυτιλιακών πληροφοριών.

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Το 2023, οι ΗΠΑ επέβαλαν στοχευμένες κυρώσεις στον κλάδο καυσίμων αεροσκαφών της Μιανμάρ, επικαλούμενες τις αεροπορικές επιδρομές του στρατού εναντίον αμάχων, οι οποίες, σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, έχουν προκαλέσει χιλιάδες θανάτους. Η στρατιωτική κυβέρνηση της Μιανμάρ έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι στοχοποιεί αμάχους, υποστηρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις της στρέφονται κατά ένοπλων ομάδων.

Έξι από τα οκτώ πλοία μεταφοράς αερίου, καθώς και το τάνκερ με τα καύσιμα αεροσκαφών, τελούν υπό αμερικανικές κυρώσεις λόγω της μεταφοράς ιρανικών πετρελαϊκών και πετροχημικών προϊόντων, σύμφωνα με ανάλυση του Reuters.

«Έχουμε δει να περνούν μόνο λίγα δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν ιρανικό υγραέριο, ενώ η συντριπτική πλειονότητα των δεξαμενόπλοιων με ιρανικά προϊόντα έχει αναγκαστεί από τις αμερικανικές δυνάμεις να αλλάξει πορεία», δήλωσε η Τζεμίμα Σέλεϊ, ανώτερη αναλύτρια της UANI.

Σύμφωνα με την ίδια, ορισμένα δεξαμενόπλοια με ιρανικό LPG μετέφεραν τα φορτία τους σε άλλα πλοία κοντά σε παράκτιες πόλεις του Ομάν, ενώ άλλα παρέμειναν στον Κόλπο του Ομάν προτού κατευθυνθούν προς τα σημεία διέλευσης του αμερικανικού αποκλεισμού. Η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM) έχει αναφέρει ότι ο αποκλεισμός εκτείνεται στον Κόλπο του Ομάν, κοντά στα σύνορα Ιράν-Πακιστάν.

Ο συνολικός όγκος των συγκεκριμένων φορτίων LPG εκτιμάται σε 4,1 εκατομμύρια βαρέλια, σύμφωνα με τη Σέλεϊ.

Τα περισσότερα φορτία κατευθύνθηκαν προς την περιοχή των εξωτερικών ορίων του ανατολικού λιμένα της Μαλαισίας, όπου πραγματοποιήθηκαν πρόσθετες μεταφορτώσεις από πλοίο σε πλοίο, με πιθανό τελικό προορισμό την Κίνα, σύμφωνα με την ανάλυση της UANI.

Η ιρανική κυβέρνηση δεν απάντησε σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό. Ούτε η κυβέρνηση της Μιανμάρ, η οποία στηρίζεται από τον στρατό, απάντησε σε ερώτημα σχετικά με το αν η χώρα παρέλαβε ιρανικά καύσιμα αεροσκαφών.

Εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών αμφισβήτησε τα στοιχεία της ναυτιλιακής παρακολούθησης που υποδηλώνουν ότι πλοία κατάφεραν να παρακάμψουν τον αποκλεισμό. Όπως ανέφερε, τα πλοία ενδέχεται να παραποιούν τα δεδομένα της θέσης τους ή να χρησιμοποιούν ψευδή στοιχεία ταυτότητας κατά τη φόρτωση.

«Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με επιφύλαξη», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Οι εξαγωγές ιρανικού αργού πετρελαίου μειώθηκαν στο μηδέν τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την εταιρεία αναλύσεων Kpler. Ήταν ο πρώτος μήνας χωρίς καμία αποστολή από τότε που η εταιρεία άρχισε να παρακολουθεί την παραγωγή και τις εξαγωγές του Ιράν, το 2013.

Με πληροφορίες από Reuters