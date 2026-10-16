Η προειδοποίηση για σεισμό μεγέθους 9,9 Ρίχτερ προκάλεσε, όπως ήταν φυσικό, σοκ και σύγχυση.

Οι ειδοποιήσεις στα κινητά τηλέφωνα ήχησαν εκκωφαντικά, τα μεγάφωνα στις πόλεις ενεργοποιήθηκαν και οι παρουσιαστές των ειδήσεων προειδοποιούσαν τους τηλεθεατές να αναζητήσουν καταφύγιο, καθώς ένας τεράστιος σεισμός βρισκόταν προ των πυλών. Ωστόσο, η γη δεν σείστηκε ποτέ.

Στις 12:40 το μεσημέρι της Παρασκευής, η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (JMA) εξέδωσε προειδοποίηση έγκαιρης ενημέρωσης για σεισμό, κάνοντας λόγο για τρομακτική δόνηση μεγέθους 9,9 Ρίχτερ, η οποία θα μπορούσε να φτάσει έως και την ανώτατη βαθμίδα 7 της ιαπωνικής επταβάθμιας κλίμακας σεισμικής έντασης, γνωστής ως shindo. Σύμφωνα με την προειδοποίηση, ο σεισμός θα γινόταν αισθητός από το Χοκάιντο έως την περιοχή Τοκάι.

Δύο λεπτά νωρίτερα, είχε καταγραφεί σεισμός μεγέθους 6,9 Ρίχτερ ανοιχτά της χερσονήσου Καμτσάτκα, στη Ρωσία. Στην Ιαπωνία, ωστόσο, η μόνη καταγεγραμμένη δόνηση αντιστοιχούσε σε ένταση shindo 1, ένα επίπεδο που μόλις γίνεται αντιληπτό. Ζωντανές μεταδόσεις από τη βόρεια Ιαπωνία έδειχναν τη θάλασσα ήρεμη και την καθημερινότητα να συνεχίζεται κανονικά, την ώρα που οι παρουσιαστές των ειδήσεων επαναλάμβαναν τις προειδοποιήσεις τους.

Στις 12:48 μ.μ., η JMA απέσυρε την προειδοποίηση, δίνοντας ουσιαστικά το σήμα της λήξης του συναγερμού, αφού προηγουμένως είχε θέσει την Ιαπωνία και τη διεθνή κοινότητα σε επιφυλακή για έναν σεισμό που, εάν είχε σημειωθεί, θα ήταν ο ισχυρότερος που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ιστορία. Η υπηρεσία διερευνά τα αίτια του περιστατικού.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης εξέδωσε λανθασμένο συναγερμό. Ωστόσο, το συγκεκριμένο περιστατικό ξεχώρισε τόσο λόγω του μεγέθους του σεισμού που προβλέφθηκε όσο και λόγω του τρόπου με τον οποίο ανακλήθηκε η προειδοποίηση. Σύμφωνα με την JMA, για πρώτη φορά στην ιστορία της εκδόθηκε δεύτερη ειδοποίηση που ακύρωνε προειδοποίηση έκτακτης ανάγκης για σεισμό.

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Η προειδοποίηση για σεισμό μεγέθους 9,9 Ρίχτερ προκάλεσε, όπως ήταν φυσικό, σοκ και σύγχυση. Ο ισχυρότερος σεισμός που έχει καταγραφεί ποτέ σημειώθηκε το 1960 στη Χιλή και είχε μέγεθος 9,5 Ρίχτερ. Η JMA διευκρίνισε ότι το 9,9 είναι η υψηλότερη τιμή μεγέθους σεισμού που μπορούν να μεταδώσουν εξωτερικά τα συστήματά της.

Εξηγήσεις

Ο Αγιατάκα Εμπίτα της JMA δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι το σύστημα της υπηρεσίας προσδιόρισε λανθασμένα το επίκεντρο του σεισμού σε περιοχή ανοιχτά των Κουρίλων Νήσων και υπερεκτίμησε το μέγεθός του, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί η αρχική προειδοποίηση.

Η υπηρεσία απέκλεισε το ενδεχόμενο κυβερνοεπίθεσης.

«Διερευνούμε αυτή τη στιγμή τα αίτια και θα δώσουμε εξηγήσεις μόλις καταλήξουμε σε ασφαλή συμπεράσματα», δήλωσε ο Εμπίτα.

Σε νεότερη ενημέρωση, η JMA εξήγησε ότι η λανθασμένη εκτίμηση του μεγέθους του σεισμού οφειλόταν στη χρήση ενός μαθηματικού τύπου που προορίζεται για σεισμούς εντός της Ιαπωνίας, ενώ η συγκεκριμένη δόνηση είχε σημειωθεί σε μεγάλη απόσταση από τη χώρα. Παράλληλα, το σύστημα βασίστηκε σε διαφορετικές εκτιμήσεις για το επίκεντρο του σεισμού κατά τον υπολογισμό του μεγέθους του και την πρόβλεψη της έντασης της δόνησης, ενώ και οι δύο υπολογισμοί θα έπρεπε να βασίζονται στην ίδια εκτιμώμενη θέση.

Με πληροφορίες από Japantimes