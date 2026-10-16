Η τιμή ενός τυπικού πακέτου τσιγάρων αναμένεται να διαμορφωθεί στα 8,77 ευρώ το 2027, στα 9,56 ευρώ το 2028, στα 10,42 ευρώ το 2029 και στα 11,36 ευρώ το 2030.

Η γερμανική κυβέρνηση φιλοδοξεί να αυξήσει τα φορολογικά της έσοδα κατά 12 δισ. ευρώ μέσα σε τέσσερα χρόνια, μέσω της σχεδιαζόμενης αύξησης της φορολογίας στα καπνικά προϊόντα.

Σήμερα, ένα μέσο πακέτο 20 τσιγάρων στη Γερμανία κοστίζει περίπου 8,05 ευρώ. Ωστόσο, οι τιμές αναμένεται να αυξηθούν σταδιακά, μετά την ψήφιση της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης από την Bundestag.

Με βάση τους υπολογισμούς που συνοδεύουν το νομοσχέδιο, η τιμή ενός τυπικού πακέτου τσιγάρων αναμένεται να διαμορφωθεί στα 8,77 ευρώ το 2027, στα 9,56 ευρώ το 2028, στα 10,42 ευρώ το 2029 και στα 11,36 ευρώ το 2030.

Ορισμένες premium μάρκες τσιγάρων ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τα 14 ευρώ το πακέτο, ενώ σημαντικά ακριβότερος αναμένεται να γίνει και ο καπνός για στριφτά τσιγάρα.

Στόχος η αύξηση των φορολογικών εσόδων

Με την προγραμματισμένη αύξηση, η γερμανική κυβέρνηση επιδιώκει να εισπράξει επιπλέον 12 δισ. ευρώ μέσα σε τέσσερα χρόνια.

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Τα πρόσθετα έσοδα εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε περίπου 1,5 δισ. ευρώ το 2027 και θα αυξηθούν στα 4,5 δισ. ευρώ έως το 2030. Πέρυσι, τα έσοδα του κράτους από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καπνικά προϊόντα ανήλθαν σε 17,6 δισ. ευρώ.

Η καπνοβιομηχανία, ωστόσο, αμφισβητεί ότι η κυβέρνηση θα καταφέρει να συγκεντρώσει τα ποσά που προσδοκά. Εκπρόσωποι του κλάδου προειδοποιούν ότι οι υψηλότεροι φόροι ενδέχεται να οδηγήσουν περισσότερους καπνιστές είτε στη μαύρη αγορά είτε στην αγορά φθηνότερων τσιγάρων από άλλες χώρες της ΕΕ. Οι νόμιμοι έμποροι καπνικών προϊόντων ενδέχεται να είναι μεταξύ εκείνων που θα πληγούν περισσότερο.

Ο βουλευτής του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU), Κάρστεν Μπρόντεσερ, τάχθηκε υπέρ ηπιότερων αυξήσεων, υποστηρίζοντας ότι οι μεγαλύτερες επιβαρύνσεις μπορεί να μειώσουν τα φορολογικά έσοδα και να έχουν αρνητικές συνέπειες για το νόμιμο εμπόριο καπνού. Ωστόσο, η πρότασή του δεν εγκρίθηκε.

Κατά τη συζήτηση στη Bundestag, ο βουλευτής των Σοσιαλδημοκρατών (SPD), Ίνγκο Φόγκελ, αναγνώρισε ότι η μεταρρύθμιση αποσκοπεί εν μέρει στην εξισορρόπηση του προϋπολογισμού, έχει όμως και στόχο τη δημόσια υγεία, καθιστώντας τη νικοτίνη λιγότερο ελκυστική.

Ο Φόγκελ χαιρέτισε την απόφαση να μην αυξηθούν οι φόροι στα πούρα και στα πουράκια τόσο απότομα όσο είχε αρχικά σχεδιαστεί. Αντίθετα, οι φόροι στα ηλεκτρονικά τσιγάρα αυξήθηκαν ελαφρώς περισσότερο από όσο αναμενόταν.

«Ειδικά τα φθηνά προϊόντα δεν θα πρέπει να αποτελούν εύκολη πύλη εισόδου στην κατανάλωση νικοτίνης. Γι' αυτό αυξάνουμε το όριο τιμής σε αυτή την κατηγορία», δήλωσε ο Φόγκελ.

Πρόσθεσε ότι οι ανησυχίες των τελωνειακών αρχών και του συνδικαλιστικού τους φορέα σχετικά με το ενδεχόμενο αύξησης της μαύρης αγοράς λαμβάνονται «πολύ, πολύ σοβαρά υπόψη».

Ένας στους πέντε Γερμανούς καπνίζει

Περίπου το 19% των κατοίκων της Γερμανίας ηλικίας 15 ετών και άνω καπνίζει. Το 14% καπνίζει συστηματικά και το 5% περιστασιακά.

Το Γερμανικό Κέντρο Έρευνας για τον Καρκίνο αναφέρει ότι περίπου 131.000 άνθρωποι πέθαναν το 2023 από ασθένειες που σχετίζονται με το κάπνισμα.

Οι ειδικοί στον τομέα της υγείας θεωρούν ότι η αύξηση των τιμών αποτελεί αποτελεσματικό μέσο για την ενθάρρυνση των καπνιστών να διακόψουν αυτή τη συνήθεια.

Σήμερα, Παρασκευή, το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο της Γερμανίας (Bundesrat) αναμένεται να ψηφίσει επί της τροποποίησης του νόμου για τη φορολογία των καπνικών προϊόντων. Καθώς δεν διαφαίνονται αντιδράσεις, η έγκριση της αύξησης των φόρων θεωρείται πιθανή.

Με πληροφορίες από Euronews.com