Απαντώντας σε ερώτημα σχετικά με την εντολή περιορισμού του Starshield, ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε: «Ο πρόεδρος δεν υπέβαλε ποτέ τέτοιο αίτημα».

Η εντολή για περιορισμό δορυφορικού συστήματος που χρησιμοποιεί η Ουκρανία για τις επικοινωνίες στο πεδίο της μάχης και τις επιχειρήσεις με drones προήλθε από το εσωτερικό του Λευκού Οίκου, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και έναν Δυτικό αξιωματούχο που επικαλείται το Reuters.

Οι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η ηγεσία του υπουργείου Άμυνας έλαβε μήνυμα ότι έπρεπε να περιοριστεί η ταχύτητα λειτουργίας της υπηρεσίας Starshield της SpaceX, την οποία χρησιμοποιεί ο ουκρανικός στρατός.

Οι αξιωματούχοι, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, δεν διευκρίνισαν ποιος στον Λευκό Οίκο έλαβε την απόφαση ούτε ποιος ήταν υπεύθυνος για την εφαρμογή της εντολής. Το Πεντάγωνο είναι ο μεγαλύτερος πελάτης του Starshield, της στρατιωτικών προδιαγραφών εκδοχής της υπηρεσίας Starlink.

Ουκρανοί αξιωματούχοι ανέφεραν αυτή την εβδομάδα ότι οι στρατιωτικοί δέκτες Starlink σταμάτησαν να λειτουργούν στην Ουκρανία όταν ήταν τοποθετημένοι σε ταχέως κινούμενα αντικείμενα. Αυτό επηρέασε αρνητικά τη λειτουργία των ουκρανικών drones, τα οποία βασίζονται στους συγκεκριμένους δέκτες για την καθοδήγησή τους πάνω από το ουκρανικό έδαφος.

Πηγή στο υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας δήλωσε χθες, Πέμπτη, ότι οι δέκτες λειτουργούσαν πλέον εν κινήσει, αλλά σε ταχύτητες μόνο έως 160 λμ./ώρα.

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Αμερικανικές πιέσεις στην Ουκρανία

Η προσωρινός περιορισμός του κρίσιμου συστήματος επικοινωνιών ήρθε την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, πίεζε το Κίεβο να σταματήσει τις επιθέσεις του σε ρωσικά διυλιστήρια. Ο Τραμπ έχει αποδώσει την εκτίναξη των τιμών της ενέργειας σε αυτές τις επιθέσεις, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογές του Νοεμβρίου, με τους Ρεπουμπλικανούς να νιώθουν στριμωγμένοι.

Ωστόσο, ειδικοί υποστηρίζουν ότι η άνοδος του ενεργειακού κόστους οφείλεται κυρίως στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν, ο οποίος προκάλεσε ιρανικές επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και οδήγησε ουσιαστικά στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, μιας κρίσιμης θαλάσσιας οδού για τη μεταφορά ενέργειας.

Απαντώντας σε ερώτημα σχετικά με την εντολή περιορισμού του Starshield, ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε: «Ο πρόεδρος δεν υπέβαλε ποτέ τέτοιο αίτημα».

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε ερωτήματα σχετικά με το αν το αίτημα ενδέχεται να προήλθε από άλλους αξιωματούχους της κυβέρνησης.

Το Starshield αναπτύχθηκε από τη SpaceX ειδικά για κυβερνητικούς φορείς και υπηρεσίες εθνικής ασφάλειας, κυρίως για το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ. Βασίζεται στον αστερισμό δορυφόρων του Starlink.

Ο διευθύνων σύμβουλος της SpaceX, Έλον Μασκ, δήλωσε την Τετάρτη στην πλατφόρμα X ότι, τα συστήματα Starshield ανήκουν στην αμερικανική κυβέρνηση και ελέγχονται από αυτήν και οποιοιδήποτε περιορισμοί στην ταχύτητα ή στη χρήση τους αποφασίζονται από τον αμερικανικό στρατό ή τον πρόεδρο.

Με πληροφορίες από Reuters