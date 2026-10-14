Το κέντρο δεδομένων της Sberbank που επλήγη βρίσκεται στην πόλη Μπαλάκοβο και καλύπτει έκταση 55.000 τετραγωνικών μέτρων.

Ουκρανικά drones έπληξαν το μεγαλύτερο κέντρο δεδομένων της Ρωσίας, το οποίο ανήκει στη Sberbank, τη μεγαλύτερη τράπεζα και τεχνολογική εταιρεία της χώρας, χωρίς ωστόσο να προκαλέσουν διακοπή στη λειτουργία του, δήλωσε ανώτατο στέλεχος της εταιρείας, σύμφωνα με το Reuters.

Η επίθεση σημειώθηκε στην περιφέρεια Σαράτοφ, στις όχθες του ποταμού Βόλγα. Είχαν προηγηθεί τρεις επιθέσεις την τελευταία εβδομάδα σε κέντρα δεδομένων που ανήκουν στον ρωσικό τεχνολογικό όμιλο Yandex. Η Ουκρανία υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις της αποτελούν απάντηση στα ρωσικά πλήγματα κατά αντίστοιχων υποδομών στο ουκρανικό έδαφος.

«Επιβεβαιώνουμε ότι το κέντρο επεξεργασίας δεδομένων δέχθηκε επίθεση. Ωστόσο, όλα τα συστήματα και οι υπηρεσίες της Sberbank λειτουργούν κανονικά, χωρίς καμία διακοπή», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Αλεξάντερ Βεντιάχιν, πρώτος αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας.

Η Sberbank και η Yandex, ο βασικός εγχώριος ανταγωνιστής της, αποτελούν τους κορυφαίους ρωσικούς ομίλους στην ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης. Στη ρωσική αγορά κυριαρχούν τα μοντέλα GigaChat της Sberbank και YandexGPT της Yandex. Και οι δύο εταιρείες έχουν επενδύσει σημαντικά κεφάλαια στην ανάπτυξη των μοντέλων τους, ωστόσο εξακολουθούν να υπολείπονται των κορυφαίων εταιρειών των ΗΠΑ και της Κίνας έως και εννέα μήνες. Ένας από τους λόγους είναι οι δυτικές κυρώσεις, οι οποίες δυσχεραίνουν την πρόσβαση της Ρωσίας στον προηγμένο τεχνολογικό εξοπλισμό.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ρωσικού κρατικού πρακτορείου ειδήσεων RIA Novosti το 2024, το κέντρο δεδομένων της Sberbank που επλήγη βρίσκεται στην πόλη Μπαλάκοβο και καλύπτει έκταση 55.000 τετραγωνικών μέτρων. Στις εγκαταστάσεις του προβλέπεται να φιλοξενηθεί ο μεγαλύτερος υπερυπολογιστής της Ρωσίας, ο οποίος έχει προγραμματιστεί να τεθεί σε λειτουργία το 2027.

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Το κέντρο βρίσκεται κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Μπαλάκοβο και στον υδροηλεκτρικό σταθμό του Σαράτοφ.

Μέχρι στιγμής, ούτε η Yandex ούτε η Sberbank έχουν διευκρινίσει εάν οι επιθέσεις της Ουκρανίας προκάλεσαν ζημιές σε υπερυπολογιστές.

Μαζικά ρωσικά πλήγματα τη νύχτα, διακοπές ρεύματος στο Κίεβο

Ο απολογισμός των πληγμάτων, που πραγματοποίησε την περασμένη νύχτα η Ρωσία στην Ουκρανία, έφθασε τους τουλάχιστον έξι νεκρούς, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές, ενώ η Μόσχα συνέχιζε τις επιθέσεις της σε ουκρανικές περιφέρειες.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Κίεβο, όπου διακοπές της ηλεκτροδότησης σημειώθηκαν σε συνοικίες, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο και την εταιρεία ηλεκτροδότησης. Άλλοι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην κεντρική περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ και ένας κάτοικος σκοτώθηκε στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με απολογισμούς περιφερειακών αξιωματούχων.

Επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους συνεχιζόταν τις πρωινές ώρες.

Πολλαπλές εκρήξεις ακούγονταν στο Κίεβο καθώς οι αντιαεροπορικές δυνάμεις απέκρουαν τις επιθέσεις.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε, σύμφωνα με το πρακτορείο Ιντερφάξ, πως ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν μαζική επίθεση εναντίον επικοινωνιακών και ενεργειακών εγκαταστάσεων υποδομής στην Ουκρανία.

Η Ρωσία δείχνει «ασέβεια» στον Τραμπ με τις νυκτερινές επιθέσεις της, λέει ο Ζελένσκι

Η μαζική επίθεση που πραγματοποίησε στη διάρκεια της νύχτας η Ρωσία εναντίον ενεργειακών υποδομών στην Ουκρανία δείχνει πως η Μόσχα αγνοεί επιδεικτικά την ανακοίνωση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για κατάπαυση του πυρός στις επιθέσεις εναντίον ενεργειακών στόχων ανάμεσα στη Μόσχα και το Κίεβο, δήλωσε σήμερα ο ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Ένα στοχευμένο ρωσικό πλήγμα με βαλλιστικό πύραυλο συγκεκριμένα εναντίον ενεργειακής υποδομής - ακριβώς της υποδομής που καλύπτεται από την κατάπαυση του πυρός που ανακοινώθηκε από τον αμερικανό πρόεδρο», δήλωσε ο Ζελένσκι μέσω του X.

«Το πλήγμα ήταν εντελώς εσκεμμένο και επιδεικτικό στην κλίμακά του - η Ρωσία ποτέ μέχρι τώρα δεν είχε δείξει τέτοια προκλητική περιφρόνηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ρωσία δεν θεωρεί ισχυρές τις δηλώσεις του αμερικανού προέδρου», πρόσθεσε.

Ρωσικές δυνάμεις έπληξαν στη διάρκεια της νύκτας μια πετρελαϊκή εγκατάσταση στην πόλη Λουτσκ της δυτικής Ουκρανίας, δήλωσε σήμερα δημοτικός αξιωματούχος.

Ο Αντρίι Ραζουμόφσκι δήλωσε πως η επίθεση πραγματοποιήθηκε με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και προκάλεσε πυρκαγιά, αλλά δεν έκανε γνωστές άλλες λεπτομέρειες.

Ρωσικές δυνάμεις στοχοθέτησαν επίσης κατά τη μαζική νυκτερινή επίθεσή τους εγκαταστάσεις που ανήκουν στους κρατικούς σιδηροδρόμους της Ουκρανίας, δήλωσε σήμερα ο διευθύνων σύμβουλος της σιδηροδρομικής εταιρείας.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο Ολεκσάντρ Περτσόφσκιι της Ukrzaliznyhtsia αναφέρει πως κύματα πληγμάτων στοχοθέτησαν τις περιφέρειες του Χαρκόβου, του Κιέβου, της Βινίτσια, του Χμελνίτσκι και του Τερνοπίλ.

Οι ουκρανικές αντιαεροπορικές δυνάμεις κατέρριψαν τέσσερις από τους 39 πυραύλους που εκτοξεύθηκαν στη διάρκεια της νύκτας από τη Ρωσία, ανακοίνωσε σήμερα η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.

Στη δήλωσή της, προσέθεσε ότι μεγάλος αριθμός βαλλιστικών πυραύλων στοχοθέτησε ενεργειακή υποδομή.

Στο μεταξύ, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέρριψε στη διάρκεια της νύκτας πάνω από ρωσικές περιφέρειες 902 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σομπιάνιν, «180 drones καταστράφηκαν καθώς προσέγγιζαν τη Μόσχα».

Με πληροφορίες από Reuters, ΑΠΕ