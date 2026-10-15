O Ζελένσκι επέκρινε την προθυμία της Ουάσινγκτον να συνάψει επιχειρηματικές συμφωνίες με τη Μόσχα, καθώς και τον θαυμασμό του Τραμπ για τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η Ουκρανία επανέλαβε τις επιθέσεις της κατά ρωσικών διυλιστηρίων, πλήττοντας εγκατάσταση στην περιφέρεια Ριαζάν, όπως ανακοίνωσε σήμερα, Πέμπτη, ο περιφερειάρχης, μετά την έντονη αντίδραση του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για την «επικίνδυνη» διακοπή της παροχής πληροφοριών από τις υπηρεσίες των ΗΠΑ.

Από τότε που ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά, την Κυριακή, «ενεργειακή εκεχειρία» μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, το Κίεβο είχε αποφύγει να πλήξει ρωσικά διυλιστήρια.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε υποστηρίξει ότι αυτές επιθέσεις αυτές συμβάλλουν στην αύξηση των τιμών του ντίζελ στις διεθνείς αγορές.

Ωστόσο, ο Ζελένσκι εξέφραζε τη δυσαρέσκειά του για τις συνεχιζόμενες ρωσικές επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, οι οποίες, όπως δήλωσε την Τετάρτη, έχουν αφήσει 600.000 ανθρώπους χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Προειδοποίησε ότι η Ουκρανία δεν θα συνεχίσει επ’ αόριστον να απέχει από τις δικές της επιθέσεις, εάν η Ρωσία δεν επιδείξει αντίστοιχη αυτοσυγκράτηση, ενώ επέκρινε αυτό που χαρακτήρισε ως μεροληπτική στάση του Τραμπ υπέρ της Ρωσίας.

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Σε συνέντευξή του στους Financial Times, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα Πέμπτη, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι η υπομονή της χώρας του έχει εξαντληθεί.

«Ο περιορισμός των επιθέσεων κατά διυλιστηρίων έχει αρθεί. Τελειώσαμε», δήλωσε στην εφημερίδα.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Ριαζάν Πάβελ Μάλκοφ, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram ότι μια μεγάλης κλίμακας ουκρανική επίθεση με drones στην περιοχή προκάλεσε πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου.

«Οι υλικές ζημιές αποτιμώνται αυτή τη στιγμή. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης επιχειρούν στο σημείο», δήλωσε.

Starlink

Στη συνέντευξή του, ο Ζελένσκι επέκρινε την προθυμία της Ουάσινγκτον να συνάψει επιχειρηματικές συμφωνίες με τη Μόσχα, καθώς και τον θαυμασμό του Τραμπ για τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Το Σάββατο, ο Τραμπ ζήτησε την αντικατάσταση του Ζελένσκι, καταδικάζοντας τις ουκρανικές επιθέσεις στις ρωσικές πετρελαϊκές υποδομές. Η δήλωσή του έγινε μία ημέρα μετά την ανακοίνωση συμφωνίας για την προμήθεια ντίζελ από τη Ρωσία, με στόχο τη μείωση των τιμών των καυσίμων.

Ο Ζελένσκι είπε στους Financial Times πως οι δυνάμεις του έμειναν χωρίς τις έγκαιρες προειδοποιήσεις από τις ΗΠΑ για εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων εναντίον τους, ενώ η υπηρεσία δορυφορικών επικοινωνιών Starlink του Έλον Μασκ επιβραδύνθηκε σε όλη τη χώρα, εμποδίζοντας επιχειρήσεις στην πρώτη γραμμή και πλήγματα μέσου βεληνεκούς εναντίον ρωσικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Ο Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι Ουκρανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι ενημερώθηκαν από Αμερικανούς ομολόγους τους πως η Ουάσιγκτον θα διέκοπτε την παροχή πληροφοριών εάν το Κίεβο δεν σταματούσε τις επιθέσεις κατά των ρωσικών ενεργειακών υποδομών.

Ο Μασκ δήλωσε την Τετάρτη, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ότι το Starshield - η στρατιωτική εκδοχή του Starlink - ανήκει στην κυβέρνηση των ΗΠΑ και ελέγχεται από αυτήν, η οποία αποφασίζει για τυχόν περιορισμούς στην ταχύτητα της υπηρεσίας.

Με πληροφορίες από Reuters