Ο ουκρανός πρόεδρος επέκρινε την προθυμία της Ουάσινγκτον να συνάψει επιχειρηματικές συμφωνίες με τη Μόσχα και τον προφανή θαυμασμό του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η Ουκρανία θα επαναλάβει τα πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια, δήλωσε ο ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στους Financial Times, σε συνέντευξή του που δημοσιεύεται σήμερα.

«Ο αποκλεισμός (των επιθέσεων σε διυλιστήρια) τελείωσε. Μέχρι εδώ ήταν», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Ο ουκρανός πρόεδρος επέκρινε την προθυμία της Ουάσινγκτον να συνάψει επιχειρηματικές συμφωνίες με τη Μόσχα και τον προφανή θαυμασμό του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, αναφέρουν οι Financial Times.

Το Σάββατο ο Τραμπ κάλεσε την Ουκρανία να αντικαταστήσει τον Ζελένσκι και καταφέρθηκε εναντίον των ουκρανικών επιθέσεων σε ρωσικές πετρελαϊκές υποδομές, μία ημέρα αφού ανακοίνωσε μια συμφωνία με τη Ρωσία για την προμήθεια ντίζελ, με στόχο να μειωθεί η πίεση στις τιμές των καυσίμων που έχει αυξηθεί από τον Φεβρουάριο που άρχισε οι αμερικανοϊσραηλινός πόλεμος με το Ιράν.

Η Ουκρανία σταμάτησε τα πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου και στις άλλες ρωσικές ενεργειακές υποδομές για δύο ημέρες μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για κατάπαυση του πυρός σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, είχε ανακοινώσει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ο Ζελένσκι μέσω του X.

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Οργή για Starlink

Παρά την παύση αυτή, ο Ζελένσκι είπε στους Financial Times πως οι δυνάμεις του έμειναν χωρίς τις έγκαιρες προειδοποιήσεις από τις ΗΠΑ για εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων εναντίον τους, ενώ η υπηρεσία δορυφορικών επικοινωνιών Starlink του Έλον Μασκ επιβραδύνθηκε σε όλη τη χώρα, εμποδίζοντας επιχειρήσεις στην πρώτη γραμμή και πλήγματα μέσου βεληνεκούς εναντίον ρωσικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Ουκρανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι ενημερώθηκαν από αμερικανούς ομολόγους τους πως, «αν δεν σταματήσετε (τα πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις), θα μπλοκάρουμε την παροχή πληροφοριών», αν και αυτό παρουσιάσθηκε στη συνέχεια στο Κίεβο ως τεχνική βλάβη, δήλωσε ο Ζελένσκι, απορρίπτοντας την ιδέα ότι τα προβλήματα με το δορυφορικό σύστημα Starlink μπορεί να προκλήθηκαν από βλάβη.

«Δεν ήταν τεχνικό πρόβλημα, ήταν η βούληση», είπε στους Financial Times.

Ερωτηθείς αν η Ουκρανία θα ήταν διατεθειμένη να σταματήσει τα πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις αν επρόκειτο με τον τρόπο αυτό να αποκατασταθούν οι σχέσεις της με τον Λευκό Οίκο, είπε στη βρετανική εφημερίδα ότι θα μπορούσε να συμφωνήσει μόνο αν σε αντάλλαγμα του δίνονταν περισσότερα αμερικανικής κατασκευής αντιπυραυλικά συστήματα Patriot, σημειώνοντας ότι αυτό θα ήταν το «ελάχιστο» που θα μπορούσε να δεχθεί.

Με πληροφορίες από Reuters, ΑΠΕ