Υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με το εάν η MOAB θα αποτελούσε αποτελεσματικό όπλο εναντίον των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν και άλλων στόχων που βρίσκονται βαθιά κάτω από την επιφάνεια.

Ο αμερικανικός στρατός έχει καταρτίσει σχέδια επίθεσης τα οποία περιλαμβάνουν την πιθανή χρήση της βόμβας GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB- Μαζικών Eκρηκτικών Υλών Αεροδιασποράς), η οποία είναι επίσης γνωστή ως η «μητέρα όλων των βομβών», κατά ιρανικών ενεργειακών υποδομών και πυρηνικών εγκαταστάσεων, στην περίπτωση που ο πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, διατάξει την επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, μετέδωσε σήμερα το τηλεοπτικό δίκτυο CNN, επικαλούμενο αξιωματούχους που έχουν λάβει γνώση για το συγκεκριμένο θέμα.

Η πιθανή ανάπτυξη της μεγαλύτερης μη πυρηνικής βόμβας στο αμερικανικό οπλοστάσιο, θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μία ουσιαστική κλιμάκωση της πολεμικής διαμάχης, παρά το γεγονός ότι αξιωματούχοι που βρίσκονται κοντά στις συζητήσεις σχεδιασμού των πολεμικών επιχειρήσεων δήλωσαν στο CNN, ότι υπάρχουν ερωτηματικά για την αποτελεσματικότητα της συγκεκριμένης βόμβας ως προς της επίτευξη των στρατηγικών επιδιώξεων της Ουάσινγκτον.

Ο Τραμπ δέχεται πιέσεις να τερματίσει τον εξαιρετικά αντιδημοφιλή πόλεμο, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ. Την ίδια στιγμή, υπάρχουν ελάχιστες ενδείξεις ότι οι δύο χώρες βρίσκονται κοντά σε συμφωνία μέσω διαπραγματεύσεων.

Την ώρα που ο αμερικανικός στρατός συνεχίζει να καταρτίζει και να παρουσιάζει στον Τραμπ επιλογές για νέα πλήγματα εναντίον ιρανικών στόχων, ορισμένοι αξιωματούχοι εκφράζουν κατ’ ιδίαν αμφιβολίες για το κατά πόσο ο Λευκός Οίκος διαθέτει στρατηγική που να εντάσσει αυτές τις στρατιωτικές επιλογές σε ένα σχέδιο ικανό να οδηγήσει πράγματι στον τερματισμό του πολέμου — μια απόφαση που εναπόκειται αποκλειστικά στον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ έχει δώσει εντολή στον αμερικανικό στρατό να εκπονήσει νέα σχέδια στρατιωτικών πληγμάτων κατά ιρανικών στόχων, με έμφαση τις ενεργειακές υποδομές ευρείας κλίμακας και με πρόβλεψη για πιθανή χρήση της βόμβας MOAB, σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο CNN.

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Η ίδια πηγή ανέφερε ότι, σύμφωνα με τη διατύπωση που χρησιμοποιήθηκε στον στρατιωτικό σχεδιασμό, τα πλήγματα θα πραγματοποιούνταν «πριν από την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από την περιοχή ευθύνης της CENTCOM». Αυτό αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο η αμερικανική κυβέρνηση να εξαπολύσει νέες επιθέσεις, να επιχειρήσει να παρουσιάσει την έκβαση ως νίκη και στη συνέχεια να προχωρήσει σε ταχεία αποχώρηση των δυνάμεών της από την περιοχή.

Μια δεύτερη πηγή δήλωσε στο CNN ότι τα στρατιωτικά σχέδια για την προσβολή ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης στο Pickaxe Mountain, προβλέπουν ρητά και τη χρήση της MOAB.

Τους τελευταίους μήνες, ο Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένα ότι θα πλήξει το Pickaxe, όπου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εκτιμούν ότι η Τεχεράνη έχει αποθηκεύσει εξαρτήματα του πυρηνικού της προγράμματος. Οι απειλές αυτές συνεχίστηκαν ακόμη και μετά την αναστολή των εκτεταμένων πολεμικών επιχειρήσεων νωρίτερα μέσα στο έτος. Ο Τραμπ εξακολουθεί να τονίζει ότι στόχος του είναι να διασφαλίσει πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο.

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Αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα της MOAB

Ένας ακόμη Αμερικανός αξιωματούχος επισήμανε ότι, όταν ο στρατός καταρτίζει σχέδια, παρουσιάζει στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής ένα ευρύ φάσμα επιλογών, από τις πιο επιθετικές έως τις πιο περιορισμένες.

Οι στόχοι υψηλότερης προτεραιότητας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται βαθιά κάτω από το έδαφος, απαιτούν μεγαλύτερες βόμβες, πρόσθεσε ο αξιωματούχος, σημειώνοντας ότι η MOAB είναι η μεγαλύτερη από αυτές.

Ωστόσο, υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με το εάν η MOAB θα αποτελούσε αποτελεσματικό όπλο εναντίον των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν και άλλων στόχων που βρίσκονται βαθιά κάτω από την επιφάνεια.

Παρότι η βόμβα, η οποία καθοδηγείται μέσω GPS, μπορεί να καταστρέψει μια έκταση ισοδύναμη με εννέα οικοδομικά τετράγωνα, πιθανότατα δεν έχει τη δυνατότητα να διεισδύσει αρκετά βαθιά στο έδαφος ώστε να καταστρέψει πιθανές πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Pickaxe, οι οποίες θεωρείται ότι προστατεύονται από πολλαπλά στρώματα γρανίτη, καθώς και άλλες εναπομείνασες ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, ανέφεραν οι πηγές.

«Ψυχολογικό όπλο»

«Η MOAB είναι ένα τεράστιο όπλο που εξυπηρετεί κυρίως επιχειρήσεις ψυχολογικού πολέμου και είναι κατάλληλο για την εκκαθάριση τεράστιων εκτάσεων, αλλά όχι για πολλά άλλα», δήλωσε στο CNN μια τρίτη πηγή που γνωρίζει τις συζητήσεις για τον στρατιωτικό σχεδιασμό σχετικά με το Ιράν.

«Σίγουρα δεν έχει σχεδιαστεί ως κεφαλή διάτρησης μεγάλου βάθους», πρόσθεσε.

Εάν χρησιμοποιηθεί, η MOAB θα έχει καταστροφικές επιπτώσεις στην περιοχή όπου θα πλήξει, αλλά πιθανότατα αυτές θα περιορίζονται κυρίως στην επιφάνεια, σημείωσαν οι πηγές.

Η ισχυρή έκρηξη και η μεγάλη ακτίνα καταστροφής θα δημιουργούσαν σοβαρές ανησυχίες για τον κίνδυνο απωλειών μεταξύ των αμάχων, ιδίως εάν χρησιμοποιούνταν εναντίον ιρανικών υποδομών που βρίσκονται κοντά σε κατοικημένες περιοχές ή σε εγκαταστάσεις πολιτικής χρήσης.

Παρά ταύτα, ο Τραμπ θα μπορούσε να επιλέξει τη χρήση της MOAB ως «ψυχολογικό όπλο», σε μια περίοδο κατά την οποία το ιρανικό καθεστώς φαίνεται να παραμένει σταθερό στις θέσεις του και απρόθυμο να υποχωρήσει στις διπλωματικές απαιτήσεις του.

Αμερικανοί αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι η ανάπτυξη του συγκεκριμένου όπλου είναι απίθανο να αναγκάσει το Ιράν να συνθηκολογήσει ή να οδηγήσει σε στρατηγική στρατιωτική νίκη. Ωστόσο, θα μπορούσε να προσφέρει στον Τραμπ μία ακόμη επιλογή, χωρίς να απαιτείται η πλήρης επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, προκειμένου να μεταβάλει την υφιστάμενη κατάσταση της σύγκρουσης.

«Δυστυχώς, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει περιέλθει σε μια θέση όπου αισθάνεται σχεδόν αναγκασμένος να αναλάβει δράση. Καθώς δεν διαθέτει πυρομαχικά σχεδιασμένα να πλήττουν στόχους σε τέτοιο βάθος, θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να επιδιώξει ψυχολογικό αντίκτυπο - έναν τομέα στον οποίο η MOAB είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική», πρόσθεσε η τρίτη πηγή, η οποία έχει γνώση των πρόσφατων συζητήσεων για τον στρατιωτικό σχεδιασμό.

Πολλοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι και ανεξάρτητοι αναλυτές εκτιμούν ότι η αποφασιστική στρατιωτική ήττα του Ιράν θα απαιτούσε μια μεγάλης κλίμακας χερσαία επιχείρηση, η οποία θα μπορούσε να έχει ως τίμημα χιλιάδες νεκρούς Αμερικανούς στρατιώτες.

Το Πεντάγωνο εξετάζει όλα τα πιθανά σενάρια και, ως εκ τούτου, υπάρχουν σχετικά σχέδια. Ωστόσο, προς το παρόν, κανείς στην κυβέρνηση δεν υποστηρίζει μια τόσο δραστική ενέργεια.

Με πληροφορίες από CNN