Στο λιμάνι του Πειραιά, η άρση του απαγορευτικού αναμένεται από τις 9:00 το πρωί, ενώ τα δρομολόγια που ήταν προγραμματισμένα μέχρι εκείνη την ώρα παραμένουν ανεκτέλεστα.

Το απαγορευτικό απόπλου λόγω κακοκαιρίας επηρεάζει τα πρωινά δρομολόγια από τα λιμάνια της Αττικής. Τι ισχύει για Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο.

Αλλαγές στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τα λιμάνια της Αττικής φέρνει η κακοκαιρία, καθώς το απαγορευτικό απόπλου επηρεάζει τις πρωινές αναχωρήσεις, με τους επιβάτες να καλούνται να ενημερώνονται για την εξέλιξη των ταξιδιών τους.

Στο λιμάνι του Πειραιά, η άρση του απαγορευτικού αναμένεται από τις 9:00 το πρωί, ενώ τα δρομολόγια που ήταν προγραμματισμένα μέχρι εκείνη την ώρα παραμένουν ανεκτέλεστα.

Τα πλοία προετοιμάζονται για την επιβίβαση επιβατών και οχημάτων, ωστόσο οι αναχωρήσεις δεν πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό. Εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, τα δρομολόγια αναμένεται να ξεκινήσουν μετά τις 9:00, με τη σειρά που έχουν καθορίσει οι ακτοπλοϊκές εταιρείες.

Τι ισχύει για τον Αργοσαρωνικό

Διαφορετικά δεδομένα ισχύουν για τα δρομολόγια προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού, τόσο για τα συμβατικά πλοία όσο και για τα ταχύπλοα δελφίνια. Η πραγματοποίησή τους εξαρτάται από την κρίση του πλοιάρχου και τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν.

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Οι επιβάτες θα πρέπει να επικοινωνούν με τα ταξιδιωτικά πρακτορεία ή το αρμόδιο Λιμεναρχείο, ώστε να επιβεβαιώνουν εάν θα πραγματοποιηθεί το ταξίδι τους.

Ακυρώσεις σε Ραφήνα και Λαύριο

Στο λιμάνι της Ραφήνας, τα πρωινά δρομολόγια προς τις Κυκλάδες παραμένουν ανεκτέλεστα. Εξαίρεση αποτελεί το δρομολόγιο προς το Μαρμάρι, το οποίο, σύμφωνα με την ενημέρωση, αναμένεται να πραγματοποιηθεί κανονικά.

Αντίστοιχα, από το λιμάνι του Λαυρίου δεν εκτελούνται τα πρωινά δρομολόγια.

Νεότερη ενημέρωση για την πορεία της ακτοπλοϊκής κίνησης αναμένεται στις 12:00 το μεσημέρι, καθώς οι εταιρείες παρακολουθούν την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και ανακοινώνουν τυχόν αλλαγές στις ώρες αναχώρησης.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν θα πρέπει να ελέγχουν τις τελευταίες ανακοινώσεις των ακτοπλοϊκών εταιρειών και να επικοινωνούν με τα πρακτορεία ή τις λιμενικές αρχές πριν μεταβούν στο λιμάνι, καθώς ενδέχεται να υπάρξουν νέες τροποποιήσεις στα δρομολόγια.