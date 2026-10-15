Έναν νεκρό και εκτεταμένες καταστροφές άφησε πίσω της η κακοκαιρία σε Ρόδο, Εύβοια και Σποράδες, με τις πληγείσες περιοχές να μετρούν τις πληγές τους και νέα επιδείνωση του καιρού να αναμένεται από το βράδυ της Παρασκευής.

Τις μεγάλες ζημιές που άφησε πίσω της η κακοκαιρία μετρούν η Ρόδος, η Εύβοια και οι Σποράδες, με το σμαραγδένιο νησί να θρηνεί τον θάνατο ενός 62χρονου άνδρα. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες, καταστροφές στο οδικό δίκτυο και προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, ενώ νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ της Παρασκευής.

Στη Ρόδο, ένας 62χρονος ξενοδοχοϋπάλληλος έχασε τη ζωή του στην περιοχή Στεγνά, κοντά στον Αρχάγγελο, όταν ο χείμαρρος που υπερχείλισε παρέσυρε τέσσερα αυτοκίνητα στη θάλασσα. Ο άτυχος άνδρας δεν κατάφερε να εγκαταλείψει εγκαίρως το όχημά του. Κάτοικοι και επαγγελματίες της περιοχής τον εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του και τον μετέφεραν στο Κέντρο Υγείας Αρχαγγέλου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα σε πολλές περιοχές του νησιού, μεταξύ των οποίων ο Αρχάγγελος, το Φαληράκι, τα Αφάντου και η Καλλιθέα. Οχήματα ακινητοποιήθηκαν μέσα στα νερά, οδηγοί χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν, ενώ καταγράφηκαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση και τις τηλεπικοινωνίες.

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Λόγω της έκτασης των προβλημάτων, η Ρόδος κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Παράλληλα, η πτώση μεγάλου βράχου στον δρόμο Αρχαγγέλου – Μαλώνας είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας. Ενδεικτική της έντασης των φαινομένων είναι η καταγραφή 264 χιλιοστών βροχής μέσα σε περίπου έξι ώρες.

Για προληπτικούς λόγους, τα σχολεία στη Ρόδο θα παραμείνουν κλειστά την Πέμπτη, προκειμένου να ελεγχθούν οι σχολικές εγκαταστάσεις.

Πλημμύρες και ζημιές στην Εύβοια

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν οι βροχοπτώσεις και στη βόρεια Εύβοια, όπου η υπερχείλιση του ποταμού Κηρέα κατέστρεψε τμήματα του δρόμου που συνδέει το Προκόπι με το Μαντούδι, οδηγώντας στη διακοπή της κυκλοφορίας.

Προβλήματα σημειώθηκαν και από την υπερχείλιση του Μεσσάπιου ποταμού στην περιοχή των Ψαχνών, όπου δόθηκε εντολή εκκένωσης. Αν και η στάθμη των υδάτων υποχώρησε, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας παραμένουν σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση τυχόν νέων προβλημάτων.

Κλειστά θα παραμείνουν την Πέμπτη και τα σχολεία στον Δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων.

Σοβαρά προβλήματα και στις Σποράδες

Σημαντικές πλημμύρες καταγράφηκαν επίσης στη Σκιάθο και τη Σκόπελο. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις επηρέασαν το οδικό δίκτυο, κατοικίες και καταστήματα, ενώ προβλήματα σημειώθηκαν και στην ηλεκτροδότηση.

Την ώρα που οι πληγείσες περιοχές προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις ζημιές, η νέα επιδείνωση του καιρού που αναμένεται από το βράδυ της Παρασκευής προκαλεί ανησυχία για την εξέλιξη της κατάστασης.

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