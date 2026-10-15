Η σύγκρουση μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των υποστηριζόμενων από το Ιράν ανταρτών Χούθι συνεχίζει να κλιμακώνεται.

Σταθεροποιητικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου την Πέμπτη, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τη νέα έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για τις προοπτικές της παγκόσμιας αγοράς, ενώ η κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή εντείνει τις ανησυχίες για την ενεργειακή προσφορά.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Μπρεντ διαμορφώνονται στα 104,22 δολάρια το βαρέλι,, ενώ το αμερικανικό αργό πετρέλαιο είναι στα 93,76 δολάρια.

Στη μηνιαία έκθεσή του για τον Οκτώβριο, που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προειδοποιεί ότι οι περιορισμοί στην αγορά πετρελαίου κίνησης ενδέχεται να παραταθούν έως και το 2027. Παράλληλα, επισημαίνει ότι οι νέες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία απειλούν να ανακόψουν την ανάκαμψη της παγκόσμιας προσφοράς.

Κλιμακώνεται η σύγκρουση Σαουδικής Αραβίας και Χούθι

Η σύγκρουση μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των υποστηριζόμενων από το Ιράν ανταρτών Χούθι συνεχίζει να κλιμακώνεται.

Το σαουδαραβικό υπουργείο Ενέργειας ανακοίνωσε ότι διοικητικό κτίριο της πετρελαϊκής εταιρείας Σαουδική Αράμκο δέχθηκε επίθεση στην πόλη Νταχράν, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

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Το περιστατικό ακολουθεί σειρά επιθέσεων των Χούθι εναντίον του Ριάντ, μεταξύ των οποίων και θανατηφόρο πλήγμα στο διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με το Αλ Τζαζίρα, συνασπισμός υπό σαουδαραβική ηγεσία πραγματοποίησε επιδρομές εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων και αποθεμάτων καυσίμων των Χούθι στην Υεμένη.

Την ίδια ώρα, παραμένει υψηλή η ένταση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση απέρριψε τους ισχυρισμούς των Φρουρών της Επανάστασης ότι το Ιράν ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ και μπορεί να βυθίσει αμερικανικά πολεμικά πλοία που προσεγγίζουν την περιοχή.

Μέσα σε αυτό το κλίμα αναλυτές εκτιμούν πως η σύγκρουση με το Ιράν θα μπορούσε να οδηγήσει τις τιμές του πετρελαίου υψηλότερα κατά ακόμη 20 έως 25 δολάρια το βαρέλι.