Όσα έγιναν στο πρώτο οδοιπορικό στελεχών του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής στη Δυτική Αττική και τη Β΄ Πειραιά.

Το πρώτο οδοιπορικό των στελεχών του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής στη Δυτική Αττική και τη Β΄ Πειραιά στο πλαίσιο της πανελλαδικής δράσης «Μαζί σχεδιάζουμε – Εκεί που η χώρα παράγει το μέλλον της» πραγματοποιήθηκε με επιτυχία χθες.

Η επικεφαλής του Κύκλου Ανάπτυξης και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου Άννα Διαμαντοπούλου, ο βουλευτής και υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Υποδομών-Μεταφορών Τάσος Νικολαΐδης, ο Συντονιστής των Δικτύων του ΠΑΣΟΚ και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου Κώστας Παπαδημητρίου, ο Γραμματέας του Τομέα Ανάπτυξης Στέφανος Κομνηνός βρέθηκαν σε εταιρείες logistics στον Ασπρόπυργο και στο Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο.

Ο Βουλευτής και υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Ανάπτυξης Γιώργος Νικητιάδης, ο Βουλευτής και υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εθνικής Άμυνας Μιχάλης Κατρίνης, η Βουλευτής Νίνα Κασιμάτη, ο πρώην Βουλευτής Δημήτρης Διαμαντίδης και ο Γραμματέας του Τομέα Άμυνας Γιώργος Πεταλωτής μετέβησαν στο Βιομηχανικό Πάρκο Σχιστού, σε ναυπηγεία στο Πέραμα και στα Ναυπηγεία Σαλαμίνας.

«Συναντήσαμε τους ανθρώπους της παραγωγής και της εργασίας, συζητήσαμε τις ανάγκες τους και παρουσιάσαμε οκτώ συγκεκριμένες προτάσεις για τη ναυπηγική και ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία, την αμυντική βιομηχανία και τα εμπορευματικά κέντρα.»

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