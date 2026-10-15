Το παλιό ροζ, χάρτινο δίπλωμα οδήγησης μετρά αντίστροφα, καθώς έως το 2033 θα πρέπει να έχει αντικατασταθεί από τη νέα πλαστική κάρτα. Ωστόσο, για ορισμένους οδηγούς η αλλαγή είναι υποχρεωτική πολύ νωρίτερα, ενώ η διαδικασία έχει συγκεκριμένο κόστος.

Το τέλος του πλησιάζει για το παλιό ροζ, χάρτινο δίπλωμα οδήγησης, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως καταληκτική ημερομηνία για την αντικατάσταση όλων των αδειών παλαιού τύπου την 19η Ιανουαρίου 2033. Μέχρι τότε, οι οδηγοί στα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν περάσει στο νέο δίπλωμα, το οποίο έχει τη μορφή πλαστικής κάρτας.

Ωστόσο, για ορισμένες κατηγορίες οδηγών η αλλαγή είναι υποχρεωτική πολύ νωρίτερα, καθώς η αντικατάσταση συνδέεται με την ανανέωση της άδειας οδήγησης ή με συγκεκριμένες περιπτώσεις που αφορούν την κατάστασή της.

Πότε πρέπει να αντικατασταθεί το παλιό δίπλωμα

Μία από τις βασικές περιπτώσεις αφορά τους οδηγούς που συμπληρώνουν το 65ο έτος της ηλικίας τους. Κατά την υποχρεωτική ανανέωση της άδειας οδήγησης, το παλιό χάρτινο δίπλωμα αντικαθίσταται από το νέου τύπου.

Μετά τη συμπλήρωση των 65 ετών, η ανανέωση γίνεται κάθε τρία χρόνια, ενώ για τους οδηγούς άνω των 80 ετών προβλέπεται ανανέωση ανά δύο χρόνια, μαζί με πρόσθετες ιατρικές εξετάσεις.

Η αλλαγή του παλιού διπλώματος είναι υποχρεωτική και ανεξάρτητα από την ηλικία του οδηγού, όταν η άδεια έχει υποστεί σημαντικές φθορές, έχει χαθεί ή κλαπεί, προστίθεται νέα κατηγορία οχήματος ή απαιτείται τροποποίηση των στοιχείων του κατόχου.

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Παράλληλα, όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν νωρίτερα το νέο δίπλωμα μπορούν να το κάνουν προαιρετικά, χωρίς να χρειάζεται να περιμένουν έως το 2033.

Τι ισχύει για τα ταξίδια στο εξωτερικό

Η κατοχή του παλιού χάρτινου διπλώματος μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα σε όσους ταξιδεύουν στο εξωτερικό, είτε για επαγγελματικούς λόγους είτε για διακοπές. Ειδικότερα, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν δυσκολίες κατά την ενοικίαση αυτοκινήτου, καθώς η παλιά άδεια δεν διαθέτει τα σύγχρονα χαρακτηριστικά του νέου εντύπου και δεν αναγράφει τα στοιχεία του οδηγού με λατινικούς χαρακτήρες.

Αντίστοιχα, σε περίπτωση τροχονομικού ελέγχου σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, ενδέχεται να προκύψουν ζητήματα σχετικά με την αναγνώριση της παλιάς άδειας, ανάλογα με την περίπτωση και τους κανόνες που εφαρμόζονται.

Πώς γίνεται η αντικατάσταση και πόσο κοστίζει

Η διαδικασία αντικατάστασης του παλιού διπλώματος μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω των ΚΕΠ, στις αρμόδιες Διευθύνσεις Μεταφορών ή ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr, με τη χρήση των κωδικών Taxisnet.

Για την ηλεκτρονική διαδικασία, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την αίτηση και αποδέχεται τους σχετικούς όρους. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει καταχωρίσει τη φωτογραφία και την υπογραφή του στην υπηρεσία «myPhoto», καθώς και να καταβάλει το προβλεπόμενο ηλεκτρονικό παράβολο.

Το κόστος αντικατάστασης κυμαίνεται από 30 έως 65,22 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία της υφιστάμενης άδειας οδήγησης.