Νέα ατυχία για τον Έλληνα άσο της Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Συναγερμός έχει σημάνει στις τάξεις της Μπορούσια Ντόρτμουντ, καθώς ο Κωνσταντίνος Καρέτσας στάθηκε για ακόμη μία φορά άτυχος, αποχωρώντας τραυματίας από την αναμέτρηση με την Μπάγερ Λεβερκούζεν για την 11η αγωνιστική της Bundesliga.

Ο 19χρονος Έλληνας διεθνής είχε ξεκινήσει ιδανικά την αναμέτρηση, καθώς μόλις στο 8ο λεπτό έδωσε την ασίστ στον Φέλιξ Νμέτσα για το 1-0 των Βεστφαλών, δικαιώνοντας τον Νίκο Κόβατς για την επιλογή του να τον συμπεριλάβει στη βασική ενδεκάδα.

Ωστόσο, στο 34ο λεπτό, έπειτα από μαρκάρισμα του Φακούντο Μεδίνα, ο Καρέτσας δέχθηκε χτύπημα στο δεξί πόδι και βρέθηκε στο έδαφος, σφαδάζοντας από τους πόνους.

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Παρά τη συνδρομή του ιατρικού επιτελείου της γερμανικής ομάδας, ο νεαρός μεσοεπιθετικός δεν κατάφερε να συνεχίσει την αναμέτρηση, αποχωρώντας υποβασταζόμενος και με δάκρυα στα μάτια, με τον Φάμπιο Σίλβα να περνά στη θέση του στο 39ο λεπτό.