Είχε και δυο δοκάρια η ομάδα του Βενσάν Κομπανί.

Κανένα έλεος δεν έδειξε η Μπάγερν Μονάχου στη Λειψία. Στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Bundesliga, η ομάδα του Βενσάν Κομπανί έβαλε έξι γκολ, είχε δύο δοκάρια και πολλές ακόμη ευκαιρίες για να δώσει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις στο θρίαμβό της, σε μια ιστορική βραδιά για τον Χάρι Κέιν που βρήκε τους Βαυαρούς θριαμβευτές με 6-1.

Οι Βαυαροί άνοιξαν το σκορ με δυνατό σουτ του Λουίς Ντίας στο 12’. Έξι λεπτά μετά ήρθε το 2-0 με τον Αλεξάνταρ Πάβλοβιτς να νικά τον Φάντεφουρτ. Ο Ολίσε λίγο μετά το ημίωρο σκόραρε με δυνατό αριστερό σουτ, έπειτα από ασίστ του Κέιν.

Στην επιστροφή του ως αντίπαλος στην «Αλιάνζ Αρίνα», ο Μάρτιν Ντεμικέλις έκανε δυο αλλαγές στην ανάπαυλα. Μάταιος κόπος... Με τη δεύτερη ασίστ του Κέιν, ο Ντίας με τρομερό φαλτσαριστό «έγραψε» το 4-0 στο 47’. Και είχε και συνέχεια...

Στην 100η του εμφάνιση με τη φανέλα της Μπάγερν στην Bundesliga, ο Χάρι Κέιν σημείωσε το 102ο γκολ του. Οι Βαυαροί δεν σταμάτησαν. Μετά από εκτέλεση κόρνερ με κοντινή πάσα, ο Ντίας πέτυχε το τρίτο γκολ στη βραδιά, για το 6-0. Ο Αντρίγια Μακσίμοβιτς πέτυχε στις καθυστερήσεις το γκολ της τιμής για τη Λειψία.