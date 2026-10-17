Έδειξε μια πιο προσωπική και ευαίσθητη πλευρά του εαυτού του.

Ο Νίκος Αλιάγας βρέθηκε στην πρεμιέρα της νέας σειράς εκπομπών της ΕΡΤ, «Η Ελλάδα στα μουσεία του κόσμου», το βράδυ του Σαββάτου 17 Οκτωβρίου.

Ο καταξιωμένος παρουσιαστής, που εδώ και χρόνια έχει αναπτύξει μια ιδιαίτερη σχέση με την τέχνη της φωτογραφίας, παραχώρησε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη στον Κώστα Λασκαράτο, αποκαλύπτοντας μια πιο προσωπική και ευαίσθητη πλευρά του εαυτού του.

Μιλώντας για τη φωτογραφία, που αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του, ο Νίκος Αλιάγας αναφέρθηκε στην πιο συγκλονιστική εικόνα που έχει καταγράψει ποτέ με τον φακό του. Είναι μια φωτογραφία που, όπως εξομολογήθηκε, υπήρξε ταυτόχρονα η ομορφότερη αλλά και η πιο σκληρή που έχει τραβήξει μέχρι σήμερα.

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«Η ωραιότερη φωτογραφία δυστυχώς ήταν και η πιο σκληρή που έχω βγάλει στη ζωή μου. Δεν ξέρω γιατί την έβγαλα… και τη δημοσίευσα αυτή τη φωτογραφία. Αλλά τη δημοσίευσα όταν ρώτησα τη μητέρα μου αν μπορούσα να το κάνω και τη δημοσίευσα για τα παιδιά μου. Για τους επόμενους, αλλά και για μένα, να μη ξεχάσω να ζήσω», ανέφερε ο Νίκος Αλιάγας.

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«Αυτή η φωτογραφία ήταν από την κηδεία του πατέρα μου. Δεν είχα μηχανή, ήταν η μόνη φωτογραφία που είχα βγάλει (σ.σ. από την κάμερα του κινητού) και την είχα δημοσιεύσει σε ένα βιβλίο», πρόσθεσε ο Νίκος Αλιάγας.

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