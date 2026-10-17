Η προειδοποίηση των Financial Times για Ουκρανία, Ιράν και Ταϊβάν.

Τον κίνδυνο μιας νέας παγκόσμιας σύγκρουσης εξετάζουν οι Financial Times, σε ανάλυση του επικεφαλής σχολιαστή διεθνών υποθέσεων της εφημερίδας, Γκίντεον Ράχμαν, ο οποίος προειδοποιεί ότι η κλιμάκωση των περιφερειακών πολέμων και η αβεβαιότητα γύρω από τις διεθνείς συμμαχίες δημιουργούν ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο γεωπολιτικό περιβάλλον.

Με τίτλο «Οδηγούμαστε χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε προς έναν Γ΄ Παγκόσμιο Πόλεμο;», η ανάλυση επικεντρώνεται σε τρεις περιοχές: την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Ασία. Κοινό χαρακτηριστικό τους είναι ο κίνδυνος οι υφιστάμενες συγκρούσεις να οδηγήσουν σε άμεση αντιπαράθεση μεγάλων δυνάμεων.

Ουκρανία: Ο κίνδυνος σύγκρουσης Ρωσίας και ΝΑΤΟ

Στην Ευρώπη, ο πόλεμος στην Ουκρανία αποτελεί βασική πηγή ανησυχίας. Οι συνεχιζόμενες ρωσικές επιθέσεις και οι καταγγελίες για υβριδικές επιχειρήσεις εναντίον ευρωπαϊκών χωρών αυξάνουν, σύμφωνα με την ανάλυση, τον κίνδυνο ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο κατά πόσο η Μόσχα θεωρεί αξιόπιστη τη δέσμευση του ΝΑΤΟ να υπερασπιστεί τα κράτη-μέλη του.

Ο Ράχμαν υπενθυμίζει ότι οι λανθασμένες εκτιμήσεις σχετικά με την αποφασιστικότητα των συμμαχιών διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην έναρξη των δύο Παγκοσμίων Πολέμων.

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Μέση Ανατολή: Οι συγκρούσεις αποκτούν διεθνείς διαστάσεις

Το δεύτερο επικίνδυνο μέτωπο εντοπίζεται στη Μέση Ανατολή, όπου ο πόλεμος με το Ιράν και οι επιθέσεις σε χώρες του Κόλπου έχουν διευρύνει την αστάθεια.

Οι πρόσφατες επιθέσεις στο Ριάντ και οι απειλές εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων αναδεικνύουν τον κίνδυνο εμπλοκής περισσότερων κρατών.

Παράλληλα, οι Financial Times επισημαίνουν τη στενότερη συνεργασία Ρωσίας, Κίνας, Ιράν και Βόρειας Κορέας, χωρών που αμφισβητούν, με διαφορετικούς τρόπους, τη διεθνή τάξη υπό αμερικανική ηγεσία.

Ταϊβάν: Η αντιπαράθεση ΗΠΑ και Κίνας

Το τρίτο μέτωπο αφορά την Ανατολική Ασία και ειδικότερα την Ταϊβάν.

Η Κίνα ενισχύει τη στρατιωτική πίεση προς το νησί, ενώ παραμένει ασαφές πώς θα αντιδρούσαν οι ΗΠΑ σε ενδεχόμενη κινεζική στρατιωτική επιχείρηση. Κατά τον Ράχμαν, αυτή η αβεβαιότητα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κινδύνους για τη διεθνή ασφάλεια.

Η ανάλυση υπογραμμίζει ότι, παρά την αύξηση των συγκρούσεων, δεν πληρούνται ακόμη οι προϋποθέσεις ενός παγκόσμιου πολέμου: η άμεση σύγκρουση των ισχυρότερων κρατών και η επέκταση των εχθροπραξιών σε διαφορετικές ηπείρους.