Η παρουσία του έγινε γνωστή μέσα από φωτογραφίες και βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα ενημέρωσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας σχόλια για τον χρόνο της συγκεκριμένης εξόδου.

Στο επίκεντρο επικρίσεων βρέθηκε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, μετά την παρουσία του μαζί με τη σύζυγό του, Μπριζίτ, στη συναυλία της Σελίν Ντιόν το βράδυ της Παρασκευής 16 Οκτωβρίου, λίγες ώρες πριν από τις μεγάλες κινητοποιήσεις που είχαν προγραμματιστεί σε ολόκληρη τη χώρα.

Το προεδρικό ζεύγος παρακολούθησε την εμφάνιση της Καναδής τραγουδίστριας στην Plenitude Arena, στη Ναντέρ, κοντά στο Παρίσι, επιλέγοντας να παραμείνει σε ιδιωτικό θεωρείο.

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Η συναυλία πραγματοποιήθηκε σε μια ιδιαίτερα τεταμένη συγκυρία για τη Γαλλία. Η κοινωνική δυσαρέσκεια, η ακρίβεια, το αυξημένο κόστος ζωής και τα προβλήματα στις δημόσιες υπηρεσίες τροφοδοτούν ένα νέο κύμα διαμαρτυριών, στο οποίο συμμετέχουν μαθητές, φοιτητές, εργαζόμενοι και συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Η προγραμματισμένη κινητοποίηση του Σαββάτου 17 Οκτωβρίου συγκέντρωσε το ενδιαφέρον, καθώς στους δρόμους επέστρεψαν και υποστηρικτές του κινήματος των «Κίτρινων Γιλέκων», που είχε αναδειχθεί το 2018 με αφορμή τις αυξήσεις στη φορολογία των καυσίμων και εξελίχθηκε σε ευρύτερη διαμαρτυρία κατά των οικονομικών ανισοτήτων.

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Μέσα σε αυτό το κλίμα, η εικόνα του Γάλλου προέδρου σε μια μουσική εκδήλωση αποτέλεσε αφορμή για επικριτικά σχόλια, με μέρος των χρηστών των κοινωνικών δικτύων να θεωρεί ότι η παρουσία του στη συναυλία δημιουργούσε αντίθεση με την κατάσταση που επικρατούσε στη χώρα.

Επεισόδια και δακρυγόνα σε γαλλικές πόλεις

Η ένταση αποτυπώθηκε και στους δρόμους το Σάββατο, καθώς σε αρκετές πόλεις σημειώθηκαν συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών δυνάμεων, ενώ έγινε χρήση δακρυγόνων.

Σύμφωνα με το Reuters, έως το μεσημέρι είχαν καταγραφεί 140 συγκεντρώσεις εκτός Παρισιού, στις οποίες συμμετείχαν περίπου 32.800 άνθρωποι, βάσει των στοιχείων των γαλλικών αρχών. Επεισόδια και ζημιές αναφέρθηκαν, μεταξύ άλλων, στη Μασσαλία, ενώ αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν σε κεντρικά σημεία της γαλλικής πρωτεύουσας.

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν από μαθητικές διαμαρτυρίες για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών και τις κακές συνθήκες σε σχολικά κτίρια, αλλά σταδιακά διευρύνθηκαν, ενσωματώνοντας αιτήματα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, των κοινωνικών ανισοτήτων και της υποβάθμισης των δημόσιων υπηρεσιών.

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