Τι ανέφερε ο πρόεδρος της Γαλλίας.

«Η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία μας», δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Mακρόν σχολιάζοντας τα συνεχιζόμενα σημερινά επεισόδια στο Παρίσι και στις άλλες μεγάλες γαλλικές πόλεις.

Αυτοί που έσπασαν, που επιτέθηκαν στα αστυνομικά τμήματα, στους δήμους αλλά και στα εμπορικά καταστήματα θα διωχθούν και θα τιμωρηθούν ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος εκφράζοντας ταυτόχρονα τη συμπαράστασή του στις αστυνομικές δυνάμεις τις οποίες χαρακτήρισε «εγγυήτριες του δικαιώματος στην διαδήλωση». «Θα είμαστε απολύτως απέναντι σε αυτούς που θέλουν το χάος, που δεν επιθυμούν τίποτα άλλο παρά να επιτεθούν στους θεσμούς μας ενώ ταυτόχρονα εμποδίζουν αυτούς που θέλουν να διαδηλώσουν ειρηνικά» κατέληξε.

Σε εντελώς άλλο μήκος κύματος ο υποψήφιος της ριζοσπαστικής Αριστεράς για την προεδρία της Δημοκρατίας Ζαν-Λικ Μελανσόν επέρριψε ευθύνες στις αστυνομικές αρχές για τα επεισόδια, καλώντας ταυτόχρονα τους διαδηλωτές να μην μετέχουν σε βανδαλισμούς και σε πλιάτσικα.

Απαντώντας στον Μελανσόν ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί τον κάλεσε να δείξει υπευθυνότητα λέγοντας ότι το να κατηγορεί κανείς αστυνομικές αρχές συνιστά κυνική μετάθεση ευθυνών. Ο Γάλλος πρωθυπουργός κάλεσε τέλος τον Μελανσόν να κατονομάσει αυτούς που μετέχουν σε βανδαλισμούς και πλιάτσικα.