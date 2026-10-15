«Μέχρι το τέλος του έτους η ΕΕ πρέπει να έχει συμφωνήσει για τον 7ετή προϋπολογισμό» ζήτησε ο Μακρόν. Έκτακτη Σύνοδος τον Νοέμβριο.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν εξέδωσε το βράδυ της Πέμπτης την πιο αυστηρή προειδοποίηση λέγοντας ότι ο επόμενος 7ετής προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να συμφωνηθεί πριν από το τέλος του έτους.

Στη διήμερη μαραθώνια Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες, οι ηγέτες εξετάζουν τα πάντα, από την ενέργεια και το εμπόριο με την Κίνα έως την Ουκρανία, την ασφάλεια στη θάλασσα και τη μετανάστευση.

Η πρώτη μεγάλη διαμάχη αυτού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ξέσπασε κατά τη διάρκεια των συνομιλιών για τις τιμές της ενέργειας, με έξι χώρες να ζητούν αναβολή της δεύτερης έκδοσης του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ που πρόκειται να τεθεί σε ισχύ το 2028, επικαλούμενες το αυξανόμενο κόστος ενέργειας.

Ωστόσο, οι εκκλήσεις για αναβολή απορρίφθηκαν με το σκεπτικό ότι το σχέδιο είχε ήδη αναβληθεί μία φορά και η νομοθεσία έχει διευθετηθεί. Οι ηγέτες ενδέχεται να χρειαστεί να επιστρέψουν στο θέμα αργότερα μέσα στην ημέρα, δήλωσε αξιωματούχος της ΕΕ στο Politico.

Αφού συζήτησαν για το Πεκίνο κατά τη διάρκεια του γεύματος, οι ηγέτες στράφηκαν στον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ, όπου τα αντιμαχόμενα στρατόπεδα παραμένουν σε απόσταση χιλιομέτρων.

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Η απάντηση Μελόνι στον Μακρόν

Όπως μεταδίδει το Politico η Μελόνι απάντησε ότι μια συμφωνία για τον προϋπολογισμό τον Δεκέμβριο είναι δύσκολη.

Ειδικότερα, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε στους ηγέτες ότι θα είναι δύσκολο -αλλά όχι αδύνατο- να επιτευχθεί συμφωνία τον Δεκέμβριο για τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ.

Η Μελόνι απηύθυνε ένθερμη έκκληση για την αποφυγή περαιτέρω περικοπών στον προϋπολογισμό, αφότου η ιρλανδική προεδρία του Συμβουλίου μείωσε την πρόταση της Επιτροπής κατά 159 δισ. ευρώ. Είπε επίσης ότι οι πληρωμές προς τις φτωχότερες περιοχές είναι ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

Έκτακτη Σύνοδος (ξανά) τον Νοέμβριο

Οι ηγέτες της ΕΕ θα συναντηθούν σε έκτακτη Σύνοδο Κορυφής στις 26 Νοεμβρίου για να σημειώσουν πρόοδο στον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ, επιβεβαίωσε αξιωματούχος της ΕΕ.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ελπίζει ότι η συνάντηση θα ανοίξει τον δρόμο για μια συμφωνία για τον προϋπολογισμό τον Δεκέμβριο.

Πριν από τη Σύνοδο Κορυφής, ο Κόστα θα κυκλοφορήσει νέα στοιχεία για τον προϋπολογισμό για να φέρει τις πλευρές πιο κοντά σε μια συμφωνία, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Πιέζουν οι εκλογές

Σημειώνεται ότι νωρίτερα ο Μακρόν είπε ότι «ξεκινώντας από τον Ιανουάριο, δεν θα υπάρχει πολιτικό περιθώριο» για τη σύναψη συμφωνίας.

Οι «27» είναι διχασμένοι σχετικά με το συνολικό μέγεθος του προϋπολογισμού 2028-2034. Οι ηγέτες που συγκεντρώθηκαν στις Βρυξέλλες συζητούν το ιρλανδικό σχέδιο, το οποίο προβλέπει περικοπές 159 δισεκατομμυρίων ευρώ στις τρέχουσες τιμές σε σχέση με την πρόταση της Επιτροπής ύψους σχεδόν 2 τρισεκατομμυρίων ευρώ.

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, πιέζει τους ηγέτες να ολοκληρώσουν τις διαπραγματεύσεις κατά τη διάρκεια μιας συνόδου κορυφής τον Δεκέμβριο -πριν οι εκλογές στη Γαλλία, την Ιταλία και την Πολωνία το 2027 απειλήσουν να εκτροχιάσουν τις συνομιλίες- αλλά ορισμένες κυβερνήσεις και αξιωματούχοι της ΕΕ έχουν δηλώσει ότι ένα τέτοιο χρονοδιάγραμμα είναι μη ρεαλιστικό.

Ένας διπλωμάτης της ΕΕ απέρριψε την παρέμβαση του Μακρόν ως «απειλή για την υποστήριξη [του Κόστα] στην προθεσμία του Δεκεμβρίου. «Η ΕΕ θα ήταν ακυβέρνητη αν λαμβάναμε υπόψη όλες τις τοπικές εκλογές», πρόσθεσε.

Η ηγέτιδα της γαλλικής ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν, η οποία προηγείται στις δημοσκοπήσεις για να αντικαταστήσει τον Μακρόν, δεσμεύτηκε να μειώσει στο μισό τις συνεισφορές της Γαλλίας στον προϋπολογισμό της ΕΕ εάν αναλάβει την εξουσία.

Η θέση της Γερμανίας

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς υποστήριξε, από την πλευρά του, περικοπές στις περιφερειακές πληρωμές για τη γεωργία, με στόχο τη μείωση του συνολικού μεγέθους του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της ΕΕ.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης κεκλεισμένων των θυρών, ο Μερτς επανέλαβε τις εκκλήσεις του για σημαντική μείωση του συνολικού ταμειακού αποθέματος της ΕΕ, ώστε να μειωθούν οι συνεισφορές των Γερμανών φορολογουμένων, δήλωσαν δύο διπλωμάτες της ΕΕ. Ωστόσο, προειδοποίησε για σημαντικές περικοπές σε νέες προτεραιότητες της ΕΕ, όπως η ανταγωνιστικότητα και η ασφάλεια.

Ο Μερτς επεσήμανε τις πληρωμές προς τις φτωχότερες περιφέρειες, γνωστές ως πολιτική συνοχής, ως την κύρια οδό για περικοπές. Αυτά είναι ανεπιθύμητα νέα για τις γερμανικές περιφέρειες, ή Landers, οι οποίες προειδοποιούν για τις μειώσεις του προϋπολογισμού.

Ακυρώθηκε η συνέντευξη Τύπου

Η συνέντευξη Τύπου της πρώτης ημέρας της Συνόδου Κορυφής ακυρώθηκε, καθώς η συζήτηση για τον επόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ διήρκεσε πολύ. Παράλληλα, μια διαμάχη για το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών κράτησε απασχολημένους τους βοηθούς.

Οι ηγέτες έχουν πλέον μεταβεί σε δείπνο, αφιερωμένο στη διεύρυνση και τις εσωτερικές μεταρρυθμίσεις.

Ψάχνει τρόπους να σπάσει το αδιέξοδο ο Κόστα

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, δεσμεύτηκε πάντως να εξετάσει τους προτεινόμενους φόρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις εταιρείες κρυπτονομισμάτων, τα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια και τους τεχνολογικούς κολοσσούς για τη χρηματοδότηση του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της ΕΕ, δήλωσαν δύο διπλωμάτες της ΕΕ που ενημερώθηκαν για τις συνομιλίες.

Στις τελικές του παρατηρήσεις προς τους ηγέτες, ο Κόστα δήλωσε ότι θα εστιάσει πέρα ​​από τους πέντε προτεινόμενους φόρους της Επιτροπής, γνωστούς και ως ίδιους πόρους, για να σπάσει το αδιέξοδο. Κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων που διήρκεσαν πάνω από ένα χρόνο, οι κυβερνήσεις της ΕΕ έχουν αντιταχθεί στους φόρους της Επιτροπής, οι οποίοι επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις εθνικές τους βιομηχανίες.

Ο Πορτογάλος πολιτικός τόνισε ότι τα έσοδα από νέους φόρους θα μπορούσαν να μειώσουν τις εθνικές συνεισφορές στον προϋπολογισμό των Βρυξελλών. Ο Κόστα δήλωσε ότι θα διερευνήσει τις ιδέες του Κοινοβουλίου και μια ελληνική πρόταση για τη διοχέτευση μελλοντικών εθνικών πωλήσεων φάσματος κινητής τηλεφωνίας 6G στον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Οι ιδέες του Κοινοβουλίου έχουν μείνει εκτός της αναθεωρημένης πρότασης προϋπολογισμού της Ιρλανδίας από την περασμένη εβδομάδα.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ευελιξία

Ο πρωθυπουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, τόνισε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ότι τα συμπεράσματα δεν ανταποκρίνονται στον επείγοντα χαρακτήρα της κατάστασης που δημιουργούν οι αυξήσεις στις τιμές ενέργειας. Ανέφερε ότι χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ευελιξία εντός του υφιστάμενου δημοσιονομικού πλαισίου, προκειμένου να προσφέρουμε στοχευμένα, προσαρμοσμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης σε ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Προσέθεσε πως τα μέτρα αυτά θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν από εκείνο το μέρος της αύξησης των δημόσιων εσόδων που προκύπτουν λόγω του υψηλότερου πληθωρισμού, με παράλληλη διασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας.

«Πρέπει να γεφυρώσουμε το χάσμα ανάμεσα στην ανάγκη να δράσουμε και στη δυνατότητά μας να το πράξουμε», τόνισε.

Υπογράμμισε επίσης την επείγουσα ανάγκη επανεξέτασης βασικών χαρακτηριστικών του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ETS). Παρότι θα πρέπει να παραμείνει βασικός πυλώνας της στρατηγικής της ΕΕ για την απανθρακοποίηση, δεν μπορεί να λειτουργεί σαν να μην έχουν αλλάξει οι συνθήκες από την χρονική στιγμή υιοθέτησής του, σημείωσε.

Ρομπέρτα Μέτσολα: Δεν μπορούμε να συμφωνούμε και στη συνέχεια να περικόπτουμε τα μέσα

Έναν μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ που να ανταποκρίνεται στις φιλοδοξίες της Ευρώπης, ταχύτερη πρόοδο στον τομέα της ανταγωνιστικότητας και διατήρηση της δυναμικής της διεύρυνσης, ζήτησε η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, από τους ηγέτες της ΕΕ, κατά το σημερινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες.

Η Μέτσολα ξεκίνησε την ομιλία της απαριθμώντας τις πρωτοβουλίες και τις νομοθετικές διαδικασίες που έχουν ολοκληρωθεί, αλλά και όσες βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς όπως είχε πει από τότε που είχε συμφωνηθεί ο οδικός χάρτης «Μία Ευρώπη, Μία Αγορά» και οι νομοθετικές προτεραιότητες για το 2026, είχε τονίσει την ανάγκη για σαφείς προθεσμίες, απτά αποτελέσματα και τακτική αξιολόγηση της προόδου.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παραμένει εντός χρονοδιαγράμματος, συνέχισε και εξήγησε: «Παρότι λάβαμε την πρόταση για το EU Inc. μόλις την άνοιξη και χρειάστηκε να εξετάσουμε 1.800 τροπολογίες σε επίπεδο ΕΕ, ο εισηγητής του Κοινοβουλίου κατάφερε να προγραμματίσει ψηφοφορία για την επόμενη εβδομάδα. Οι προτάσεις για τη δέσμη μέτρων απλούστευσης στον τομέα της ΤΝ (Artificial Intelligence Omnibus) και για την ηλεκτρονική δήλωση (e-Declaration) έχουν οριστικοποιηθεί. Οι διαπραγματεύσεις για την τιτλοποίηση και το ψηφιακό ευρώ βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ πλησιάζουμε στην υιοθέτηση των θέσεών μας σχετικά με την αναθεώρηση του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (Emissions Trading System), το πακέτο μέτρων για την αυτοκινητοβιομηχανία (Automotive Package) και Περιβαλλοντικό Πακέτο Omnibus (Environmental Omnibus), συγκεκριμένα όσον αφορά τον κανονισμό για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας».

Ενημέρωσε, επίσης, τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι αποφασισμένο να συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό σε όλους τους υπόλοιπους νομοθετικούς φακέλους, ωστόσο, διευκρίνισε ότι «δεδομένων των ελλείψεων στις εκτιμήσεις επιπτώσεων, το ψηφιακό εγχειρίδιο κανόνων (Digital Omnibus) και η δέσμη μέτρων για την ενοποίηση και την εποπτεία των αγορών (Market integration and Supervision Package) ενδέχεται να χρειαστούν λίγο περισσότερο χρόνο».

Συνέχισε, λέγοντας ότι υπάρχουν ακόμη αρκετές προτάσεις, συγκεκριμένα η δέσμη μέτρων για την ενεργειακή ασφάλεια, η ευρωπαϊκή πράξη για τα προϊόντα και η πράξη για τις κβαντικές τεχνολογίες, επί των οποίων οι συννομοθέτες είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν τις εργασίες τους.

Σχετικά με τον τομέα της ενέργειας, «η στρατηγική που έχουμε υιοθετήσει αποδίδει καρπούς», είπε, καθώς «η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συνεχίζεται σε ολόκληρη την Ευρώπη» και «καλύπτουν πλέον σχεδόν το ήμισυ της ηλεκτροπαραγωγής της ΕΕ, γεγονός που συμβάλλει στη μείωση της έκθεσής μας σε κρίσεις». Ωστόσο, είπε, ότι εξακολουθούν να υπάρχουν «ευπάθειες που πρέπει να αντιμετωπίσουμε», όπως είναι τα επίπεδα αποθήκευσης φυσικού αερίου, τα οποία είναι «χαμηλότερα σε σχέση με προηγούμενα έτη και πρέπει να κινηθούμε ταχύτερα όσον αφορά τις διασυνδέσεις μεταξύ των χωρών μας».

«Οι διαπραγματεύσεις για τη δέσμη μέτρων της ΕΕ για τα δίκτυα (EU Grids Package) βρίσκονται σε εξέλιξη και παραμένω αισιόδοξη ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε συμφωνία πριν από το τέλος του έτους», είπε.

Επίσης στον τομέα της ενέργειας, μίλησε για τη σημασία των παγκόσμιων εταιρικών σχέσεων, και τόνισε ότι οι επικείμενες Σύνοδοι Κορυφής ΕΕ-Καναδά και ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου προσφέρουν εξαιρετικές ευκαιρίες για την εμβάθυνση της συνεργασίας στους τομείς της ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής ασφάλειας, της τεχνολογίας και του εμπορίου.

Η ενίσχυση αυτών των εταιρικών σχέσεων καθίσταται ακόμη πιο επιτακτική, δεδομένων των πιέσεων που ασκούν στις επιχειρήσεις μας οι αθέμιτες οικονομικές πρακτικές της Κίνας, συνέχισε η κ. Μέτσολα, τονίζοντας ότι ο τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας αναγκάζεται να περικόψει δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας, οι βιομηχανίες μηχανημάτων, αλουμινίου και χάλυβα αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις» και ότι «υπάρχει ένα όριο σε όσα μπορούν να αντέξουν οι βιομηχανίες μας και το πλησιάζουμε».

Επανέλαβε ότι τάσσεται πάντοτε υπέρ της διπλωματίας και χαιρετίζει την πρόοδο που σημειώνεται στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων ΕΕ-Κίνας για το εμπόριο και τις επενδύσεις, ωστόσο, όπως είπε, «πρέπει επίσης να είμαστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα που διαθέτουμε και να αναπτύξουμε νέα, εφόσον χρειαστεί». Και υπογράμμισε ότι «υπάρχουν ήδη προτάσεις στο τραπέζι, συμπεριλαμβανομένης της πράξης για την επιτάχυνση της βιομηχανίας (Industrial Accelerator Act), η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει μέρος της λύσης» και ότι «το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε την περασμένη εβδομάδα μια σαφή θέση για την Κίνα, ενώ η γαλλογερμανική επιστολή ενισχύει την κοινή μας αποφασιστικότητα να αναλάβουμε δράση».

Όσον αφορά το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, η κ. Μέτσολα είπε ότι τον Απρίλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε τη θέση του έπειτα από μήνες διαπραγματεύσεων μεταξύ οκτώ πολιτικών ομάδων. «Πετύχαμε μια προσεκτική ισορροπία μεταξύ της συνοχής και της γεωργίας, των νέων απαιτήσεων στους τομείς της ανταγωνιστικότητας και της άμυνας, καθώς και της ευελιξίας που απαιτείται για την αντιμετώπιση κρίσεων. Κανείς δεν πήρε όλα όσα ήθελε. Καταλήξαμε, όμως, σε έναν συμβιβασμό που μπορούσε να υποστηριχθεί από την πλειοψηφία. Με το ίδιο πνεύμα προσερχόμαστε τώρα στις συζητήσεις μας μαζί σας. Η σύγκλιση 27 διαφορετικών θέσεων δεν είναι εύκολη υπόθεση», είπε και συνέχισε:

«Εκτιμώ το γεγονός ότι η νέα αυτή πρόταση διατηρεί τη χρηματοδότηση για πολιτικές των οποίων τα οφέλη γίνονται άμεσα αισθητά από τους πολίτες. Αυτό είναι ουσιώδες για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εξίσου ουσιώδες, όμως, είναι να διασφαλίσουμε έναν προϋπολογισμό κατάλληλο για τον σκοπό που καλείται να εξυπηρετήσει».

Προκάλεσε μεγάλη έκπληξη, όπως είπε, το γεγονός ότι είδαμε περικοπές στα ίδια τα κονδύλια που προορίζονται για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς μας, της άμυνας και των μηχανισμών πολιτικής προστασίας. Δεν μπορούμε να συμφωνούμε ως προς τις φιλοδοξίες μας, να αφιερώνουμε τη μία συνεδρίαση μετά την άλλη στη συζήτησή τους και στη συνέχεια να μειώνουμε τα μέσα για την επίτευξή τους. Τα μέλη του Κοινοβουλίου οφείλουν να λογοδοτούν στους πολίτες, για τους οποίους η στέγαση, το κόστος ζωής και η κλιματική αλλαγή αποτελούν πολύ πραγματικές και άμεσες ανησυχίες. Ένας μικρότερος προϋπολογισμός καθιστά δυσκολότερη την επίτευξη αποτελεσμάτων προς όφελός τους, αλλά και την εξασφάλιση της στήριξης της πλειοψηφίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο».

Η κ. Μέτσολα είπε ότι υπάρχει δρόμος προς την επίτευξη συμφωνίας και, όπως είπε, εάν τα κράτη μέλη επιθυμούν να χρηματοδοτήσουν τις κοινές μας προτεραιότητες, περιορίζοντας παράλληλα την πίεση στους εθνικούς προϋπολογισμούς, η λύση είναι νέες πηγές ευρωπαϊκών εσόδων. Αυτό είναι το στοιχείο που λείπει και που μπορεί να γεφυρώσει τις διαφορετικές θέσεις όλων».

«Όσο πιο γρήγορα ξεπεράσουμε τη λογική των θεσμικών στεγανών και συνεργαστούμε, τόσο μεγαλύτερες θα είναι οι πιθανότητές μας να καταλήξουμε εγκαίρως σε έναν καλό προϋπολογισμό», είπε, μεταξύ άλλων.

Σχετικά με τη στήριξη της ΕΕ στην Ουκρανία, η οποία «πλησιάζει σε έναν ακόμη χειμώνα πολέμου και η ανθρωπιστική κατάσταση επιδεινώνεται», είπε ότι χαιρετίζει τη συμφωνία για τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα δέσμη καταχωρίσεων στους καταλόγους κυρώσεων, που στοχεύουν την αλυσίδα παραγωγής πυραύλων της Ρωσίας και ότι δεν διακρίνει κανένα σημάδι κόπωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά «πρέπει να ενισχύσουμε την επιχειρηματολογία μας σχετικά με το γιατί είναι σημαντικό να στεκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας και να αντικρούουμε το ρωσικό αφήγημα».

«Το ίδιο ισχύει και για τη διεύρυνση», είπε, καθώς αυτή την εβδομάδα, η Ουκρανία και η Μολδαβία άνοιξαν από δύο νέες διαπραγματευτικές ομάδες κεφαλαίων, ενώ το Μαυροβούνιο έκλεισε τρία κεφάλαια και η Αλβανία ένα. «Πρέπει να αναλάβουμε το μερίδιο της ευθύνης που μας αναλογεί. Κατανοώ τις ανησυχίες, αλλά οι δικλίδες ασφαλείας που συνδέονται με τις μεταρρυθμίσεις και περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής προσφέρουν μια καλή βάση για την αντιμετώπισή τους. Δεν ωφελεί κανέναν, και λιγότερο από όλους εμάς τους ίδιους, να συνεχίζουμε να αναβάλλουμε τις αποφάσεις που γνωρίζουμε ότι πρέπει να λάβουμε».

Τέλος για το μεταναστευτικό είπε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την περασμένη εβδομάδα, υπέγραψε τον κανονισμό για τις επιστροφές, ο οποίος πλέον αποτελεί νόμο. «Δεν θα επιλύσει όλες τις προκλήσεις, αλλά αποτελούσε ένα κρίσιμο κομμάτι του παζλ που έπρεπε να ολοκληρώσουμε, και το καταφέραμε. Τώρα αναμένουμε από τα κράτη μέλη να προχωρήσουν στην ταχεία εφαρμογή του», κατέληξε η κ. Μέτσολα.