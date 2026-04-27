Στα κανάλια COSMOTE SPORT και οι ημιτελικοί των UEFA Europa και Conference League.

Η ημιτελική φάση του UEFA Champions League ξεκινάει το διήμερο 28-29/4 στην COSMOTE TV. Την Τρίτη 28/4 η Παρί Σεν Ζερμέν θα υποδεχθεί την Μπάγερν Μονάχου (22:00, COSMOTE SPORT 1HD & 4K & START), με τις δύο ομάδες να έχουν βρεθεί ξανά αντιμέτωπες τη φετινή σεζόν για την 4η αγωνιστική της League Phase και τους Βαυαρούς να παίρνουν τη νίκη με 1-2. Η Παρί προέρχεται από την πρόκριση κόντρα στη Λίβερπουλ, ενώ η Μπάγερν απέκλεισε τη Ρεάλ Μαδρίτης. Την Τετάρτη 29/4, η Ατλέτικο Μαδρίτης, μετά την πρόκρισή της κόντρα στην Μπαρτσελόνα, θα υποδεχθεί την Άρσεναλ (22:00, COSMOTE SPORT 1HD & 4K & START), η οποία στην προημιτελική φάση ξεπέρασε το εμπόδιο της Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Οι δύο ομάδες «συναντιούνται» για 2η φορά τη φετινή σεζόν, μετά την νίκη με 4-0 των Λονδρέζων στο «Emirates» για την 3η αγωνιστική της League Phase.

Οι ημιτελικοί των UEFA Europa και Conference League

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η COSMOTE TV θα φιλοξενήσει και τις ημιτελικές φάσεις των UEFA Europa και Conference League, με την 1η αγωνιστική να διεξάγεται την Πέμπτη 30/4. Στο πλαίσιο των ημιτελικών του UEFA Europa League θα διεξαχθούν τα ματς Νότιγχαμ Φόρεστ-Άστον Βίλα (22:00, COSMOTE SPORT 2HD & 4K) και Μπράγκα-Φράιμπουργκ (22:00, COSMOTE SPORT 3HD & START), ενώ για το UEFA Conference League θα μεταδοθούν οι αγώνες Σαχτάρ Ντόνετσκ-Κρίσταλ Πάλας (22:00, COSMOTE SPORT 7HD) και Ράγιο Βαγεκάνο-Στρασμπούργκ (22:00, COSMOTE SPORT 8HD).

Η δημοσιογραφική κάλυψη των καναλιών COSMOTE SPORT

Το διήμερο 28-29/4 η εκπομπή «UEFA Champions League Show» με τους Μιχάλη Τσόχο και Βασίλη Σαμπράκο θα είναι στη διάθεση των τηλεθεατών πριν από την έναρξη της αγωνιστικής δράσης (21:00, COSMOTE SPORT 1HD), ενημερώνοντας για όλες τις εξελίξεις. Μετά τη λήξη των παιχνιδιών, η εκπομπή θα επιστρέφει (00:05, COSMOTE SPORT 1HD) με δηλώσεις των πρωταγωνιστών, ψηφιακή ανάλυση των κρίσιμων φάσεων και τα καλύτερα στιγμιότυπα.

Την Πέμπτη 30/4 η εκπομπή «European Football Show» (20:30 & 00:05, COSMOTE SPORT 1HD) με τους Στέφανο Αβραμίδη και Σωτήρη Κωσταβάρα, θα μεταφέρει όλες τις εξελίξεις, με πλούσιο ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις και τα καλύτερα στιγμιότυπα της βραδιάς. Επίσης, η εκπομπή «European Football Λεπτό προς Λεπτό», με τον Τόλη Χριστοφοράκη, θα προσφέρει λεπτό προς λεπτό ενημέρωση για όλα τα ματς της αγωνιστικής (22:00, COSMOTE SPORT 1HD).

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα μεταδόσεων:

UEFA Champions League (Ημιτελική Φάση, 1η Αγωνιστική)

Τρίτη 28.04.26

Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (21:00, COSMOTE SPORT 1HD)

Παρί Σεν Ζερμέν-Μπάγερν Μονάχου (22:00, COSMOTE SPORT 1HD & 4K & START)

Τετάρτη 29.04.26

Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (00:05, COSMOTE SPORT 1HD)

Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (21:00, COSMOTE SPORT 1HD)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Άρσεναλ (22:00, COSMOTE SPORT 1HD & 4K & START)

Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (Πέμπτη 30/4, 00:05, COSMOTE SPORT 1HD)

UEFA Europa League (Ημιτελική Φάση, 1η Αγωνιστική)

Πέμπτη 30.04.26

Εκπομπή «European Football Show» (20:30, COSMOTE SPORT 1HD)

Εκπομπή «European Football Λεπτό προς Λεπτό» (22:00, COSMOTE SPORT 1HD)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Άστον Βίλα (22:00, COSMOTE SPORT 2HD & 4K)

Μπράγκα-Φράιμπουργκ (22:00, COSMOTE SPORT 3HD & START)

Εκπομπή «European Football Show» (1/5, 00:05, COSMOTE SPORT 1HD)

UEFA Conference League (Ημιτελική Φάση, 1η Αγωνιστική)

Πέμπτη 30.04.26

Σαχτάρ Ντόνετσκ-Κρίσταλ Πάλας (22:00, COSMOTE SPORT 7HD)

Ράγιο Βαγεκάνο-Στρασμπούργκ (22:00, COSMOTE SPORT 8HD)