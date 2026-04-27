Η ημιτελική φάση του UEFA Champions League ξεκινάει το διήμερο 28-29/4 στην COSMOTE TV. Την Τρίτη 28/4 η Παρί Σεν Ζερμέν θα υποδεχθεί την Μπάγερν Μονάχου (22:00, COSMOTE SPORT 1HD & 4K & START), με τις δύο ομάδες να έχουν βρεθεί ξανά αντιμέτωπες τη φετινή σεζόν για την 4η αγωνιστική της League Phase και τους Βαυαρούς να παίρνουν τη νίκη με 1-2. Η Παρί προέρχεται από την πρόκριση κόντρα στη Λίβερπουλ, ενώ η Μπάγερν απέκλεισε τη Ρεάλ Μαδρίτης. Την Τετάρτη 29/4, η Ατλέτικο Μαδρίτης, μετά την πρόκρισή της κόντρα στην Μπαρτσελόνα, θα υποδεχθεί την Άρσεναλ (22:00, COSMOTE SPORT 1HD & 4K & START), η οποία στην προημιτελική φάση ξεπέρασε το εμπόδιο της Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Οι δύο ομάδες «συναντιούνται» για 2η φορά τη φετινή σεζόν, μετά την νίκη με 4-0 των Λονδρέζων στο «Emirates» για την 3η αγωνιστική της League Phase.
Οι ημιτελικοί των UEFA Europa και Conference League
Η COSMOTE TV θα φιλοξενήσει και τις ημιτελικές φάσεις των UEFA Europa και Conference League, με την 1η αγωνιστική να διεξάγεται την Πέμπτη 30/4. Στο πλαίσιο των ημιτελικών του UEFA Europa League θα διεξαχθούν τα ματς Νότιγχαμ Φόρεστ-Άστον Βίλα (22:00, COSMOTE SPORT 2HD & 4K) και Μπράγκα-Φράιμπουργκ (22:00, COSMOTE SPORT 3HD & START), ενώ για το UEFA Conference League θα μεταδοθούν οι αγώνες Σαχτάρ Ντόνετσκ-Κρίσταλ Πάλας (22:00, COSMOTE SPORT 7HD) και Ράγιο Βαγεκάνο-Στρασμπούργκ (22:00, COSMOTE SPORT 8HD).
Η δημοσιογραφική κάλυψη των καναλιών COSMOTE SPORT
Το διήμερο 28-29/4 η εκπομπή «UEFA Champions League Show» με τους Μιχάλη Τσόχο και Βασίλη Σαμπράκο θα είναι στη διάθεση των τηλεθεατών πριν από την έναρξη της αγωνιστικής δράσης (21:00, COSMOTE SPORT 1HD), ενημερώνοντας για όλες τις εξελίξεις. Μετά τη λήξη των παιχνιδιών, η εκπομπή θα επιστρέφει (00:05, COSMOTE SPORT 1HD) με δηλώσεις των πρωταγωνιστών, ψηφιακή ανάλυση των κρίσιμων φάσεων και τα καλύτερα στιγμιότυπα.
Την Πέμπτη 30/4 η εκπομπή «European Football Show» (20:30 & 00:05, COSMOTE SPORT 1HD) με τους Στέφανο Αβραμίδη και Σωτήρη Κωσταβάρα, θα μεταφέρει όλες τις εξελίξεις, με πλούσιο ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις και τα καλύτερα στιγμιότυπα της βραδιάς. Επίσης, η εκπομπή «European Football Λεπτό προς Λεπτό», με τον Τόλη Χριστοφοράκη, θα προσφέρει λεπτό προς λεπτό ενημέρωση για όλα τα ματς της αγωνιστικής (22:00, COSMOTE SPORT 1HD).
Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα μεταδόσεων:
UEFA Champions League (Ημιτελική Φάση, 1η Αγωνιστική)
Τρίτη 28.04.26
Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (21:00, COSMOTE SPORT 1HD)
Παρί Σεν Ζερμέν-Μπάγερν Μονάχου (22:00, COSMOTE SPORT 1HD & 4K & START)
Τετάρτη 29.04.26
Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (00:05, COSMOTE SPORT 1HD)
Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (21:00, COSMOTE SPORT 1HD)
Ατλέτικο Μαδρίτης-Άρσεναλ (22:00, COSMOTE SPORT 1HD & 4K & START)
Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (Πέμπτη 30/4, 00:05, COSMOTE SPORT 1HD)
UEFA Europa League (Ημιτελική Φάση, 1η Αγωνιστική)
Πέμπτη 30.04.26
Εκπομπή «European Football Show» (20:30, COSMOTE SPORT 1HD)
Εκπομπή «European Football Λεπτό προς Λεπτό» (22:00, COSMOTE SPORT 1HD)
Νότιγχαμ Φόρεστ-Άστον Βίλα (22:00, COSMOTE SPORT 2HD & 4K)
Μπράγκα-Φράιμπουργκ (22:00, COSMOTE SPORT 3HD & START)
Εκπομπή «European Football Show» (1/5, 00:05, COSMOTE SPORT 1HD)
UEFA Conference League (Ημιτελική Φάση, 1η Αγωνιστική)
Πέμπτη 30.04.26
Σαχτάρ Ντόνετσκ-Κρίσταλ Πάλας (22:00, COSMOTE SPORT 7HD)
Ράγιο Βαγεκάνο-Στρασμπούργκ (22:00, COSMOTE SPORT 8HD)