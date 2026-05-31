Σε πανηγυρικό κλίμα βρίσκεται το Παρίσι, καθώς χιλιάδες φίλαθλοι της Παρί Σεν Ζερμέν έχουν συγκεντρωθεί στο Σαμπ ντε Μαρς, κοντά στον Πύργο του Άιφελ, για τους επίσημους εορτασμούς της κατάκτησης του Champions League.
Οι παίκτες πραγματοποίησαν πανηγυρική παρέλαση στο Σαμπ ντε Μαρς και θα βρεθούν στο Μέγαρο των Ηλυσίων για συνάντηση με τον Πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.
Η ατμόσφαιρα στην περιοχή είναι έντονα εορταστική, με φιλάθλους όλων των ηλικιών να περιγράφουν τη στιγμή ως ιστορική για την ομάδα. Όπως ανέφεραν οπαδοί στο AFP, η κατάκτηση του τροπαίου έχει προκαλέσει κύμα ενθουσιασμού και συγκίνησης, με τη γιορτή να συνεχίζεται αδιάκοπα από το προηγούμενο βράδυ.
Την ίδια ώρα, οι αρχές καταγράφουν και αποτιμούν τα επεισόδια που σημειώθηκαν σε διάφορες περιοχές της Γαλλίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, με προσαγωγές και τραυματισμούς, στο περιθώριο των πανηγυρισμών για την ιστορική επιτυχία της Παρί Σεν Ζερμέν.
