Στο σημείο έχουν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και πολλαπλά σημεία ελέγχου, καθώς οι αρχές επιχειρούν να διαχειριστούν το μεγάλο πλήθος που συγκεντρώθηκε στο κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας.

Σε πανηγυρικό κλίμα βρίσκεται το Παρίσι, καθώς χιλιάδες φίλαθλοι της Παρί Σεν Ζερμέν έχουν συγκεντρωθεί στο Σαμπ ντε Μαρς, κοντά στον Πύργο του Άιφελ, για τους επίσημους εορτασμούς της κατάκτησης του Champions League.

Οι παίκτες πραγματοποίησαν πανηγυρική παρέλαση στο Σαμπ ντε Μαρς και θα βρεθούν στο Μέγαρο των Ηλυσίων για συνάντηση με τον Πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.

Η ατμόσφαιρα στην περιοχή είναι έντονα εορταστική, με φιλάθλους όλων των ηλικιών να περιγράφουν τη στιγμή ως ιστορική για την ομάδα. Όπως ανέφεραν οπαδοί στο AFP, η κατάκτηση του τροπαίου έχει προκαλέσει κύμα ενθουσιασμού και συγκίνησης, με τη γιορτή να συνεχίζεται αδιάκοπα από το προηγούμενο βράδυ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-diwxp3qqzo6p?integrationId=40599v1wlakx6ykh}

Την ίδια ώρα, οι αρχές καταγράφουν και αποτιμούν τα επεισόδια που σημειώθηκαν σε διάφορες περιοχές της Γαλλίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, με προσαγωγές και τραυματισμούς, στο περιθώριο των πανηγυρισμών για την ιστορική επιτυχία της Παρί Σεν Ζερμέν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δείτε LIVE εδώ:

{https://www.youtube.com/watch?v=mwL2nEDIM7Y}