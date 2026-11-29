Δεν θα ταξιδέψει στο Κατάρ η Εθνική ομάδα.

Ένα ημίχρονο άντεξε η Εθνική Ανδρών απέναντι στην Ισπανία, καθώς στην τρίτη περίοδο υπέκυψε στην ανωτερότητα των γηπεδούχων, γνωρίζοντας στο Σαντιάγο ντε Κομποστέλα την ήττα που έβαλε οριστικό τέλος στις ελπίδες πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027.

Η «γαλανόλευκη» ηττήθηκε 83-74 από τους Ίβηρες, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του 2ου προκριματικού γύρου, υποχώρησε στο 4-6 στον 9ο όμιλο και θα απουσιάσει από την τελική φάση της διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά το 2002. Στον αντίποδα, η Ισπανία ανέβασε το ρεκόρ της στο 7-3 και βρίσκεται πλέον μία ανάσα από την εξασφάλιση της πρόκρισης.

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Ο Κώστας Παπανικολάου έδωσε προβάδισμα τριών πόντων νωρίς στο παιχνίδι στην ελληνική ομάδα (3-6, 2’16’’). Οι Ισπανοί απάντησαν με ένα 9-0 (12-6, 5’), αλλά το ίδιο έκανε και ο Τολιόπουλος με back-to-back τρίποντα για το 12-12 (5’41’’). Το παιχνίδι έγινε ντέρμπι με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν, τον Παπανικολάου να γράφει το 24-25 (10’30’’) και τον Νετζήπογλου με πέντε συνεχόμενους να στέλνει την διαφορά στο +7 (29-36, 15’17’’). Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ έδωσε λύσεις στους οικοδεσπότες, τους οποίους οδήγησε στο +3 (39-36, 18’10’’) με τον Χατζηδάκη να γράφει το 41-40 του ημιχρόνου.

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Η Ισπανία πήγε το παιχνίδι στο δικό της ρυθμό με την επιστροφή στο παρκέ, έφτασε σε εύκολα καλάθια και το τρίποντο στον αιφνιδιασμό του Μπριθουέλα έγραψε το 50-40 (22’40’’). Το σερί των γηπεδούχων έσπασε από τα 6μ75 ο Παπανικολάου (50-43, 23’10’’), αλλά η διαφορά αυξήθηκε για μία ακόμη φορά (59-44, 26’25’’). Πλώτας και Τολιόπουλος έγραψαν το 64-53 (29’30”), αλλά οι Ισπανοί είχαν τον έλεγχο του παιχνιδιού, διατηρώντας διψήφιες διαφορές (72-59, 34′). O Ντόρσεϊ ευστόχησε για το 77-69 (39’10”) και ο Πλώτας το 77-71 (39’20”) με την Ισπανία να φτάνει στη νίκη με το τελικό 83-74.

Τα δεκάλεπτα: 22-22, 41-40, 66-53, 83-74