Ξεκίνησε βασικός την αναμέτρηση ο Έλληνας άσος.

Η Άρσεναλ με τον Χρήστο Τζόλη βασικό πήρε την ισοπαλία (2-2) στο ντέρμπι κόντρα στην Μάντσεστερ Σίτι για την Premier League. Η ομάδα του Εντσο Μαρέσκα άνοιξε το σκορ με τον Χάαλαντ στο 34ο λεπτό, αλλά έξι λεπτά αργότερα οι γηπεδούχοι με τον Χρήστο Τζόλη να δημιουργεί τη φάση βρήκαν το γκολ της ισοφάρισης με τον Χάβερτζ. Στην επανάληψη οι «πολίτες» μπήκαν πιο δυνατά και κατάφεραν να πάρουν ξανά την πρωτοπορία με τον Εντσο Φερνάντες (48'), αλλά στο 83ο λεπτό μετά από λάθος έξοδο του Ντοναρούμα ο Τίμπερ διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Οι «κανονιέρηδες» για δεύτερη αγωνιστική μένουν μακριά από τη νίκη, μετά την ισοπαλία και την περασμένη αγωνιστική κόντρα στη Νιούκαστλ και μάλιστα με το ίδιο σκορ (2-2). Από την πλευρά τους, οι «πολίτες», οι οποίοι μεσοβδόμαδα αναδείχθηκαν ισόπαλοι με το ίδιο ξανά σκορ (!) 2-2 με τη Νάπολι στο Μάντσεστερ για το Champions League, μετρούσαν τέσσερα σερί ματς χωρίς «τρίποντο» στο πρωτάθλημα (0-1-3).

Στο μεταξύ, η Νιούκαστλ πήρε σπουδαία νίκη στο Μπράιτον με 1-0 και έτσι οι γηπεδούχοι έμειναν πίσω από την κορυφή της βαθμολογίας. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Χάρβεϊ Μπαρνς από το σημείο του πέναλτι μόλις στο 8ο λεπτό, μετά από λάθος του Λούκα Βούσκοβιτς. Ο Μπάμπης Κωστούλας ήταν για δεύτερη αγωνιστική στον πάγκο και μπήκε ως αλλαγή στο 67ο λεπτό, αντικαθιστώντας τον Καντιόγλου.

Στο μεταξύ με δύο γκολ του Τζέιμς Μάντισον η Τότεναμ νίκησε στην έδρα της Σάντερλαντ με 2-0 και δείχνει πως έχει αφήσει πίσω της τις κακές εμφανίσεις των πρώτων αγωνιστικών στη σεζόν. Μεγάλη νίκη πέτυχε στο Λονδίνο και η Μπόρνμουθ, επικρατώντας μέσα στην έδρα της Φούλαμ με 2-1 και πλησίασε στο γκρουπ των πρωτοπόρων, ενώ εντυπωσιακή ήταν και η Χαλ, που είχε ξανά τον Κωνσταντή Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια της, νικώντας στο «Σέλχαρστ Παρκ» την ουραγό της βαθμολογίας, Κρίσταλ Πάλας με 3-2.

Νωρίτερα, ισόπαλο 1-1 έληξε το ντέρμπι του Μέρσεσαϊντ στο «Χιλ Ντίκινσον Στέιντιουμ» μεταξύ της Εβερτον και της Λίβερπουλ. Η ομάδα του Αντονι Ιραόλα μπήκε δυνατά στο ματς και κατάφερε να προηγηθεί μόλις στο 5ο λεπτό με τον Ντόμινικ Σομποσλάι, αλλά τα «ζαχαρωτά» κατάφεραν να ισοφαρίσουν 20 λεπτά αργότερα με το αυτογκόλ του Φρίμπονγκ. Ετσι οι «κόκκινοι» έχασαν δύο πολύτιμους βαθμούς και την ευκαιρία να πλησιάσουν ξανά στην κορυφή της βαθμολογίας.