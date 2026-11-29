Κανονικά θα λειτουργήσει τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026 το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, παρά τα προβλήματα που έχει προκαλέσει η κακοκαιρία «Άργος» στην Αττική.
Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, οι εργασίες στο σχολικό συγκρότημα συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, με στόχο τη διασφάλιση της προστασίας μαθητών και εκπαιδευτικών.
Παράλληλα, ο Δήμος Αθηναίων παρακολουθεί την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας ενημέρωσης, εφόσον προκύψει ανάγκη για πρόσθετες ενέργειες ή αλλαγές στον προγραμματισμό.
Η ανακοίνωση έρχεται εν μέσω της κακοκαιρίας «Άργος» και των αποφάσεων για αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων σε περιοχές που αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.