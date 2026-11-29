Την ενημέρωση έκανε ο Δήμος Αθηναίων, ξεκαθαρίζοντας ότι οι σχολικές μονάδες του συγκροτήματος θα υποδεχθούν κανονικά τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.

Κανονικά θα λειτουργήσει τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026 το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, παρά τα προβλήματα που έχει προκαλέσει η κακοκαιρία «Άργος» στην Αττική.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, οι εργασίες στο σχολικό συγκρότημα συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, με στόχο τη διασφάλιση της προστασίας μαθητών και εκπαιδευτικών.

Παράλληλα, ο Δήμος Αθηναίων παρακολουθεί την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας ενημέρωσης, εφόσον προκύψει ανάγκη για πρόσθετες ενέργειες ή αλλαγές στον προγραμματισμό.

Η ανακοίνωση έρχεται εν μέσω της κακοκαιρίας «Άργος» και των αποφάσεων για αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων σε περιοχές που αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.