Σε συναγερμό ο κρατικός μηχανισμός για τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν.

Σοβαρά προβλήματα συνεχίζει να προκαλεί η κακοκαιρία «Άργος» στην Αττική, με τις ισχυρές βροχοπτώσεις και τους θυελλώδεις ανέμους να έχουν θέσει σε αυξημένη κινητοποίηση τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, το Κέντρο Επιχειρήσεων στην Αττική έχει δεχθεί μέχρι στιγμής 295 κλήσεις για παροχή βοήθειας, με τη συντριπτική πλειονότητα να αφορά κοπές δέντρων.

Συγκεκριμένα, μεταξύ των κλήσεων περιλαμβάνονται:

- 215 για κοπές δέντρων

- 52 για αντλήσεις υδάτων

- 22 για αφαιρέσεις αντικειμένων

- 3 για μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία

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Ισχυρές δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε διασπορά σε ολόκληρη την Αττική, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα περιστατικά που προκύπτουν από την επέλαση της κακοκαιρίας.

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