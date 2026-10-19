Αναλυτικά το πρόγραμμα των μεταδόσεων.

Η 3η αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League έρχεται το διήμερο 20-21/10 με τη MagentaTV να μεταδίδει ζωντανά και τους 18 αγώνες. Ξεχωρίζει η «μάχη» της ΑΕΚ κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι του Έρλινγκ Χάλαντ, η οποία θα λάβει χώρα στο «Etihad Stadium» την Τρίτη 20/10 στις 22:00, σε μετάδοση από τα κανάλια Magenta Sport 2 και Magenta Sport 4K. Την ίδια μέρα, θα διεξαχθεί και το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής, ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν του Ουσμάν Ντεμπελέ και την Μπαρτσελόνα του Λαμίν Γιαμάλ (Τρίτη 20/10, 22:00, Magenta Sport 3 & Start), ενώ την Τετάρτη 21/10 τα φώτα θα είναι στραμμένα στην «Allianz Arena» για το ματς Μπάγερν Μονάχου-Άρσεναλ (22:00, Magenta Sport 2 & 4K).

Οι υπόλοιποι αγώνες που ξεχωρίζουν

Την Τρίτη 20/10 η Λίβερπουλ θα υποδεχθεί τη Βιγιαρεάλ (22:00, Magenta Sport 5), ενώ η Ατλέτικο Μαδρίτης θα δοκιμαστεί στην έδρα της Στουτγκάρδης (22:00, Magenta Sport 6). Από το πρόγραμμα της Τετάρτης 21/10 ξεχωρίζουν τα ματς Ρεάλ Μαδρίτης-Λειψία (22:00, Magenta Sport 3 & Start), Ίντερ-Σαχτάρ Ντόνετσκ (22:00, Magenta Sport 5) και Κόμο-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (19:45, Magenta Sport 2).

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Η δημοσιογραφική κάλυψη των καναλιών Magenta Sport

Η εκπομπή «UEFA Champions League Show» με τους Στέφανο Αβραμίδη και Βασίλη Σαμπράκο, θα είναι στη διάθεση των τηλεθεατών, πριν και μετά τη λήξη των αγώνων, με πλούσιο ρεπορτάζ, δηλώσεις των πρωταγωνιστών, αναλύσεις και τα καλύτερα στιγμιότυπα. Επίσης, η εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (20/10, 19:45 με τον Γιώργο Μπιτσικώκο & 22:00 με τον Στέφανο Αβραμίδη και 21/10, 19:45 με τον Γιάννη Κυφωνίδη & 22:00 με τον Στέφανο Αβραμίδη) θα προσφέρει λεπτό προς λεπτό ενημέρωση από όλα τα ματς της αγωνιστικής.

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα μεταδόσεων:

UEFA Champions League (League Phase, 3η Αγωνιστική)

Τρίτη 20/10

Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (18:30, Magenta Sport 1)

Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (19:45, Magenta Sport 1)

Σαμπάχ-Ντόρτμουντ (19:45, Magenta Sport 3)

Φενέρμπαχτσε-Σλάβια Πράγας (19:45, Magenta Sport 5)

Εκπομπή «UEFA Champions League Show Pregame Μάντσεστερ Σίτι-ΑΕΚ» (21:00, Magenta Sport 2)

Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (22:00, Magenta Sport 1)

Μάντσεστερ Σίτι-ΑΕΚ (22:00, Magenta Sport 2 & 4K)

Παρί Σεν Ζερμέν-Μπαρτσελόνα (22:00, Magenta Sport 3 & Start)

Λίβερπουλ-Βιγιαρεάλ (22:00, Magenta Sport 5)

Στουτγκάρδη-Ατλέτικο Μαδρίτης (22:00, Magenta Sport 6)

Ρόμα-Σλόβαν Μπρατισλάβας (22:00, Magenta Sport 7)

Πόρτο-Αϊντχόφεν (22:00, Magenta Sport 8)

Νάπολι-Μπόντο Γκλιμτ (22:00, Magenta Sport 9)

Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (Τετάρτη 21/10, 00:05, Magenta Sport 1)

Τετάρτη 21/10

Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (18:30, Magenta Sport 1)

Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (19:45, Magenta Sport 1)

Κόμο-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (19:45, Magenta Sport 2)

Λιλ-Γαλατάσαραϊ (19:45, Magenta Sport 3)

Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (22:00, Magenta Sport 1)

Μπάγερν Μονάχου-Άρσεναλ (22:00, Magenta Sport 2 & 4K)

Ρεάλ Μαδρίτης-Λειψία (22:00, Magenta Sport 3 & Start)

Ίντερ-Σαχτάρ Ντόνετσκ (22:00, Magenta Sport 5)

Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Λίντσερ (22:00, Magenta Sport 6)

Μπέτις-Φέγενορντ (22:00, Magenta Sport 7)

Άστον Βίλα-Βίκινγκ (22:00, Magenta Sport 8)

Κλαμπ Μπριζ-Λανς (22:00, Magenta Sport 9)

Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (Πέμπτη 22/10, 00:05, Magenta Sport 1)