Ο ποδοσφαιριστής έκανε επικίνδυνους ελιγμούς και έπεσε με τη Lamborghini του σε πινακίδα.

Ποινή φυλάκισης με αναστολή επιβλήθηκε στον Ραχίμ Στέρλινγκ, αφού ο ποδοσφαιριστής παραδέχθηκε ότι οδηγούσε επικίνδυνα έχοντας κάνει χρήση «αερίου γέλιου (υποξείδιο του αζώτου), ενώ βρισκόταν στο τιμόνι, προτού τρακάρει τη Lamborghini.

Το δικαστήριο επέβαλε ποινή φυλάκισης ενός έτους, με 18μηνη αναστολή, όπως και 100 ώρες κοινωφελούς εργασίας στον ποδοσφαιριστή, που κατέκτησε τέσσερις τίτλους στην Premier League με την Μάντσεστερ Σίτι και έπαιξε 82 φορές με τη φανέλα της εθνικής Αγγλίας. Επίσης, του αφαιρέθηκε το δίπλωμα οδήγησης για δύο χρόνια.

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«Συνειδητή αδιαφορία» για την ασφάλεια των άλλων οδηγών

Ο Στέρλινγκ οδηγούσε επικίνδυνα στους αυτοκινητόδρομους Μ25 και Μ3 στη νότια Αγγλία, σε ώρα αιχμής το πρωί της 28ης Μαΐου. Ο 31χρονος άκουσε τη δικαστή Κίρστι Άλμαν να λέει ότι ενήργησε με «συνειδητή αδιαφορία για την ασφάλεια άλλων χρηστών του οδικού δικτύου». Έκανε επικίνδυνους ελιγμούς και παραλίγο να πέσει σε διαχωριστικό του αυτοκινητόδρομου Μ3.

Ο οδηγός που ειδοποίησε την αστυνομία ανέφερε ότι ο Στέρλινγκ οδηγούσε «εντελώς φρικτά» και πως εισέπνεε από ένα μεγάλο μπαλόνι, που κάλυπτε μεγάλο μέρος της ορατότητας προς τον δρόμο.

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Αφού βγήκε από τον αυτοκινητόδρομο, η Lamborghini του Στέρλινγκ έπεσε σε πινακίδα στην άκρη του δρόμου, με συνέπεια να προκληθούν εκτεταμένες ζημιές στο αυτοκίνητο, το οποίο σύμφωνα με τη δικαστή δεν είναι σε θέση να κυκλοφορήσει. Στη σύγκρουση δεν ενεπλάκη άλλο όχημα, ούτε σημειώθηκαν τραυματισμοί.

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Η αστυνομία βρήκε τον Στέρλινγκ καθισμένο στη θέση του συνοδηγού, κρατώντας δύο κάνιστρα υποξειδίου του αζώτου. Αργότερα δήλωσε στην αστυνομία ότι αντιμετώπιζε «πρόβλημα με το υποξείδιο του αζώτου».

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Ο ποδοσφαιριστής, που έπαιξε με τη φανέλα της Φέγενορντ την προηγούμενη σεζόν και τώρα δεν ανήκει σε κάποιο σύλλογο, τον Σεπτέμβριο δήλωσε ένοχος για επικίνδυνη οδήγηση, κατοχή υποξειδίου του αζώτου και άρνηση να δώσει δείγμα αίματος. Ο δικηγόρος του, Τζέισον Μπάρτφελντ, είπε ότι ο Στέρλινγκ άρχισε να κάνει χρήση υποξειδίου του αζώτου σε μια δύσκολη περίοδο της καριέρας του.

Πηγή: Reuters