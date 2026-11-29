Η διαδικασία των απολογιών των 16 κατηγορουμένων ολοκληρώθηκε σήμερα, Κυριακή 29 Νοεμβρίου, με τις δικαστικές Αρχές να αποφασίζουν κατά περίπτωση για την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση.

Τον δρόμο για τη φυλακή παίρνουν τρεις από τους κατηγορουμένους για την απάτη με τις εικονικές αποδείξεις διαμονής των ενστόλων που απολογήθηκαν στην ανακρίτρια διαφθοράς. Προσωρινά κρατούμενες κρίθηκαν η φερόμενη ως αρχηγός της μία εγκληματικής ομάδας και η μητέρα της. Προφυλακιστέος και ο κατηγορούμενος αρχηγός της δεύτερης εγκληματικής ομάδας.

Την πρόθεσή τους να εκχωρήσουν στο δημόσιο τα δύο εκατομμύρια ευρώ που έχουν δεσμευτεί σε τραπεζικούς λογαριασμούς εταιρειών συμφερόντων τους από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, έκαναν γνωστή, μέσω των συνηγόρων τους, λίγο πριν ξεκινήσουν την απολογία τους , η λογίστρια με το ψευδώνυμο «Μαρκέλλα» που φέρεται ως αρχηγός της μίας από τις δύο ομάδες της εγκληματικής οργάνωσης και η μητέρα της. Με την κίνησή τους αυτή, σύμφωνα με το συνήγορό τους, υποστήριξαν πως «εξουδετερώνουν πλήρως την κατά την κατηγορία ζημία του ελληνικού Δημοσίου.

Στην απολογία της η κατηγορούμενη λογίστρια αρνήθηκε όσα της αποδίδονται, ισχυριζόμενη πως είχε αναπτύξει μία νόμιμη επιχειρηματική δραστηριότητα, καταβάλλοντας μάλιστα στο Δημόσιο φόρους, ύψους 2.800.000 ευρώ. Δεν κατάφερε ωστόσο να πείσει καθώς, με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας διαφθοράς και εισαγγελέα κρίθηκε προφυλακιστέα.

Στη φυλακή οδηγείται μαζί της και η μητέρα της αλλά και ο επικεφαλής της δεύτερης εγκληματικής ομάδας , γνωστός στο κύκλωμα ως ο «Γιώργος».

Οι υπόλοιποι 13 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων. Ανάμεσά τους συνεργάτες, συγγενικά πρόσωπα των δύο βασικών κατηγορουμένων, αλλά και εργαζόμενοι στις εταιρείες και τα λογιστικά γραφεία τους.

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Στην πλειοψηφία τους, οι υπάλληλοι των εταιρειών υποστήριξαν πως δεν γνώριζαν οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα, λέγοντας ότι εκτελούσαν τις εντολές των εργοδοτών τους, χωρίς να τους αναφέρουν κάτι. «Εργαζόμουν στην εταιρεία χωρίς να έχει υποπέσει στην αντίληψή μου οποιαδήποτε εγκληματική δραστηριότητα. Εγώ έκανα απλά τη δουλειά μου. Δεν θα μπορούσα να έχω υποψιαστεί το οτιδήποτε, ειδικά από τη στιγμή που έβλεπα ότι συνεργαζόμασταν με ένστολους», ανέφερε μία εργαζόμενη σε εταιρεία της «Μαρκέλλας» στην απολογία της.

Το κατηγορητήριο που αντιμετωπίζουν, περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, τα αδικήματα της διεύθυνσης, συγκρότησης και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, της συνέργειας από κοινού σε απάτη σε βάρος του Δημοσίου κατ’ εξακολούθηση, καθώς και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.