Αναμένεται εκλογικό θρίλερ στην Ισπανία.

Προβάδισμα στο Λαϊκό Κόμμα (PP) του Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό δίνει το exit poll που μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση της Ισπανίας (TVE), αμέσως μετά το κλείσιμο της κάλπης στην ηπειρωτική χώρα. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το Λαϊκό Κόμμα συγκεντρώνει ποσοστό 32,2%, έναντι 28,8% του Σοσιαλιστικού Κόμματος (PSOE) του Πέδρο Σάντσεθ, ενώ το ακροδεξιό Vox καταγράφει ποσοστό 16,2%.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην κατανομή των εδρών και στο κατά πόσο η Δεξιά θα καταφέρει να εξασφαλίσει την απαιτούμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Στο επίκεντρο οι 176 έδρες

Με βάση τις εκτιμήσεις της TVE, το Λαϊκό Κόμμα, το Vox και η UPN συγκεντρώνουν αθροιστικά από 175 έως 184 έδρες. Το όριο της απόλυτης πλειοψηφίας βρίσκεται στις 176 έδρες, γεγονός που καθιστά κρίσιμη την τελική κατανομή των κοινοβουλευτικών εδρών.

{https://x.com/EuropeElects/status/2127118479853531445}

Στο χαμηλότερο άκρο των εκτιμήσεων, τα τρία κόμματα υπολείπονται κατά μία έδρα της απαιτούμενης πλειοψηφίας, ενώ στο υψηλότερο άκρο ξεπερνούν το συγκεκριμένο όριο.

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Εκλογές στην Ισπανία: Πολύ μεγάλη η συμμετοχή των πολιτών

Τεράστια είναι η συμμετοχή των πολιτών στις εκλογές που διεξάγονται στην Ισπανία από το πρωί της Κυριακής 29/11 και θα δείξουν την επόμενη ημέρα στη χώρα και όχι μόνο. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας το ποσοστό στις 6 ώρα Ισπανίας ήταν στο 68,13%, όντας στο +15% από εκείνο του 2023 (53,13%).

Στην 1η ενημέρωση νωρίτερα το μεσημέρι της Κυριακής η συμμετοχή ήταν στο 45,74% (+5,26% από το ποσοστό στις εκλογές του 2023).