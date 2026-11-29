Δυο γκολ από τον Ζότα Σίλβα για τους Πειραιώτες.

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ζότα Σίλβα και άξιο συμπαραστάτη τον Κώστα Φορτούνη, ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα-μέσα σε βροχή- από το «Κλεάνθης Βικελίδης», κερδίζοντας με 2-0 τον Άρη, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός των «ερυθρολεύκων» σκόραρε στο 64’ και στο 78’, δίνοντας και πάλι πολύτιμες λύσεις στην ομάδα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ που «ξέχασε» την ήττα από τη Μίλαν και παρέμεινε στο κατόπι του Παναθηναϊκού. Οι «κίτρινοι» του Μιχάλη Γρηγορίου το πάλεψαν όσο μπορούσαν, όμως η χαμένη ευκαιρία του Γιάννη Γιαννιώτα ίσως τους στοίχισε ένα θετικό αποτέλεσμα.

Από στημένη φάση στο 13’ ήρθε η πρώτη καλή ευκαιρία στο ματς κι ήταν για τους γηπεδούχους. Από εκτέλεση κόρνερ και πρώτη κεφαλιά του Γένσεν, ο Φαμπιάνο πήρε τη δεύτερη αλλά ο Ορτέγκα μπλόκαρε στην αριστερή του γωνία. Η επόμενη, διπλή μάλιστα, ανήκε στους «ερυθρόλευκους» και καταγράφηκε στο 24ο λεπτό. Ο Τικνιζάν σέντραρε από τα αριστερά, με τον Βέλιο να αποκρούει ενστικτωδώς την κοντινή προβολή του Μουαντιλμαντζί και τον Πορτογάλο τερματοφύλακα να σταματάει στη συνέχεια με τα πόδια και την κεφαλιά του Φορτούνη.

Ωραία ενέργεια του Ρόκα και δυνατό, φαλτσαριστό σουτ του 21χρονου Ισπανού μεσοεπιθετικού, έστειλε την μπάλα δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Βέλιο. Ο Ολυμπιακός έμοιαζε πιο επικίνδυνος - τουλάχιστον είχε τελικές προσπάθειες. Σε μια ακόμη, στο 40’, από σέντρα του Φορτούνη, ο Μουαντιλμαντζί αφύλακτος στο δεύτερο δοκάρι δεν μπόρεσε να σημαδέψει σωστά.

Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με κλασική, χαμένη ευκαιρία για τον Άρη. Με λόμπα ο Γένσεν βρήκε τον Γιαννιώτα στην πλάτη της άμυνας, ο 33χρονος εξτρέμ προχώρησε, πλάσαρε με το αριστερό προ του Ορτέγκα, ωστόσο η μπάλα έφυγε βασανιστικά δίπλα από το αριστερό δοκάρι. Ευκαιρία-ορόσημο στο ματς αν κι οι «κίτρινοι» μπήκαν πιο δυνατά στο ξεκίνημα του β’ μέρους.

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Η κεφαλιά του Κουαμέ (47’) και, κυρίως, το πλασέ του Γκαρέ (49’) μετά την ενέργεια του Φαντιγκά, ήταν η απόδειξη πως οι γηπεδούχοι αναζήτησαν πιο έντονα το γκολ. Οι Πειραιώτες, όμως, ήταν αυτοί που το βρήκαν. Φορτούνης και Σάλιακας συνεργάστηκαν από τα δεξιά, ο διεθνής μπακ έκανε το γύρισμα, ο Φαμπιάνο δεν μπόρεσε να διώξει την μπάλα κι ο Σίλβα νίκησε με δεξί σουτ του Βέλιο για το 0-1 στο 64’. Οι φιλοξενούμενοι βρήκαν χώρους, στην προσπάθεια του Άρη να ισοφαρίσει, και δεν τους άφησαν αναξιοποίητους.

Κι αν ο Γκονσάλες σε δυο περιπτώσεις (71’, 77’) δεν τα κατάφερε, δε συνέβη το ίδιο και με τον Σίλβα. Ο Πορτογάλος πήρε την πάσα πάρε-βάλε του Φορτούνη και «τσίμπησε» την μπάλα προ του εξερχόμενου Βέλιο για το 0-2 στο 78ο λεπτό. Κάπου εκεί μπήκαν και... οι τίτλοι τέλους του παιχνιδιού αν κι ο Μαρτίνς θα μπορούσε στο φινάλε να βάλει το κερασάκι στην τούρτα για τους φιλοξενούμενους.

Ο Ολυμπιακός παρέμεινε δεύτερος ανεβαίνοντας στους 29 βαθμούς και στο -4 από τον Παναθηναϊκό, τον οποίο αντιμετωπίζει την Τετάρτη (2/12, 19:00) για το Κύπελλο στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Ο Άρης μετά από δυο σερί επιτυχίες επέστρεψε στις ήττες, έμεινε στους 22 βαθμούς κι έχασε την ευκαιρία να προσπεράσει στην τέταρτη θέση τον ΠΑΟΚ - παίζει στις 21:00 με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Για την ομάδα του Γρηγορίου ακολουθούν το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό στου Χαριλάου (2/12, 19:00) για το Κύπελλο και η αναμέτρηση στο ΟΑΚΑ (6/12, 17:30) με τον Παναθηναϊκό για τη Super League.

ΑΡΗΣ (Μιχάλης Γρηγορίου): Βέλιο, Ρίτσαρντς, Φαντιγκά (81’ Χαρούπας), Φαμπιάνο, Σούταλο, Χόνγκλα (81’ Νινγκ), Γένσεν, Καντεβέρε (81’ Μορόν), Κουαμέ, Γκαρέ (81’ Μιρ), Γιαννιώτας (61’ Μπρούμα).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ιμανόλ Αλγουαθίλ): Ορτέγκα, Σάλιακας, Σμαϊλοβιτς, Πιρόλα, Τικνιζάν (57’ Ονιεμαέτσι), Σιπιόνι, Φρόιλερ, Σίλβα (80’ Σα), Φορτούνης, Ρόκα (80’ Μαρτίνς), Μουαντιλμαντζί (46’ Γκονσάλες).