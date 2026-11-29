Στη δημοσιότητα τα πρώτα αποτελέσματα από την εκλογική μάχη στην Ισπανία.

Σε εκλογικό θρίλερ εξελίσσεται η αναμέτρηση στην Ισπανία, καθώς τα νεότερα αποτελέσματα της καταμέτρησης δείχνουν το Λαϊκό Κόμμα (PP) να προηγείται σε έδρες, παρά το γεγονός ότι το Σοσιαλιστικό Κόμμα (PSOE) του Πέδρο Σάντσεθ συγκεντρώνει περισσότερες ψήφους.

Συγκεκριμένα, το κόμμα του Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό εξασφαλίζει μέχρι στιγμής 127 έδρες με ποσοστό 30,16%, ενώ οι Σοσιαλιστές συγκεντρώνουν 30,60% και 113 έδρες.

Την ίδια ώρα, σημαντική ενίσχυση καταγράφει το ακροδεξιό Vox, το οποίο συγκεντρώνει ποσοστό 13,88% και 47 έδρες, κερδίζοντας 14 επιπλέον έδρες σε σχέση με την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση.

Νωρίτερα, προβάδισμα στο Λαϊκό Κόμμα (PP) του Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό έδωσε η δημοσκόπηση που μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση της Ισπανίας (TVE), αμέσως μετά το κλείσιμο της κάλπης στην ηπειρωτική χώρα. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το Λαϊκό Κόμμα συγκεντρώνει ποσοστό 32,2%, έναντι 28,8% του Σοσιαλιστικού Κόμματος (PSOE) του Πέδρο Σάντσεθ, ενώ το ακροδεξιό Vox καταγράφει ποσοστό 16,2%.

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