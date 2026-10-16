Το Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο» ενημερώνει ότι οι δύο πολυτραυματίες που μεταφέρθηκαν από την Κόρινθο έφεραν κατάγματα άνω και κάτω άκρων, καθώς και εγκαύματα μικρής έκτασης και ήπιας βαρύτητας.

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές μετά το νέο εργατικό ατύχημα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Η προσαγωγή του 62χρονου εργολάβου μετατράπηκε σε σύλληψη ενώ συνελήφθησαν ένας 63χρονος επίσης από εργολαβική εταιρεία και ένας 46χρονος από τη Motor Oil, στο πλαίσιο της διερεύνησης του περιστατικού από ελεγκτές της Επιθεώρησης Εργασίας. Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό μέσα σε διάστημα έξι ημερών. Στο προηγούμενο περιστατικό είχαν χάσει τη ζωή τους δύο εργαζόμενοι.

Σχετικά με τους τέσσερις τραυματίες από την έκρηξη, που σύμφωνα με την εταιρεία σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλλησης από εξωτερικό συνεργείο λόγω αιφνίδιας και βίαιης εκτόνωσης αερίου, το Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο» ενημερώνει ότι οι δύο πολυτραυματίες που μεταφέρθηκαν από την Κόρινθο έφεραν κατάγματα άνω και κάτω άκρων, καθώς και εγκαύματα μικρής έκτασης και ήπιας βαρύτητας.

Και οι δύο τραυματίες υποβλήθηκαν σε χειρουργικές επεμβάσεις και παρουσιάζουν καλή μετεγχειρητική πορεία. Ο ένας εκ των δύο νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) για μετεγχειρητική παρακολούθηση, βρίσκεται σε καλή γενική κατάσταση και δεν είναι διασωληνωμένος.

Η κατάσταση της υγείας και των δύο παρακολουθείται στενά και, σύμφωνα με την έως τώρα ιατρική εκτίμηση, δεν διατρέχουν κίνδυνο για τη ζωή τους.

Οι άλλοι δύο τραυματίες, ένας 28χρονος Έλληνας και ένας 48χρονος Σλοβένος, μετέβησαν με δικό τους όχημα στο Νοσοκομείο Κορίνθου. Ο 48χρονος έχει ήδη λάβει εξιτήριο.

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