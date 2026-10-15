Νέα έκρηξη στα διυλιστήρια της Motor Oil, δύο εργολαβικοί εργαζόμενοι στο νοσοκομείο με σοβαρά εγκαύματα.

Νέα έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στην Κόρινθο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο εργαζόμενοι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δύο τραυματίες υπέστησαν εγκαύματα και πολλαπλά τραύματα και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Κορίνθου.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες μόλις ημέρες μετά την έκρηξη στο διυλιστήριο που στοίχισε τη ζωή σε δύο εργαζομένους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το συμβάν σημειώθηκε στη μονάδα 750, όπου εκτελούνταν εργασίες σε εναλλάκτη υψηλής πίεσης, στο πλαίσιο προγραμματισμένης διακοπής λειτουργίας (shut down). Σοβαρά τραυματίες είναι ένας 49χρονος και ένας 50χρονος όπου νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο Κορίνθου.

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Η κατάσταση της υγείας των τραυματιών