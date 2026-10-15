Νέα έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στην Κόρινθο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο εργαζόμενοι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δύο τραυματίες υπέστησαν εγκαύματα και πολλαπλά τραύματα και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Κορίνθου.
Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες μόλις ημέρες μετά την έκρηξη στο διυλιστήριο που στοίχισε τη ζωή σε δύο εργαζομένους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το συμβάν σημειώθηκε στη μονάδα 750, όπου εκτελούνταν εργασίες σε εναλλάκτη υψηλής πίεσης, στο πλαίσιο προγραμματισμένης διακοπής λειτουργίας (shut down). Σοβαρά τραυματίες είναι ένας 49χρονος και ένας 50χρονος όπου νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο Κορίνθου.
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Η κατάσταση της υγείας των τραυματιών
Σύμφωνα με τις νεότετες πληροφορίες, ο ένας τραυματίας φέρει εγκαύματα στο πρόσωπο, ενώ ο δεύτερος έχει υποστεί κατάγματα στα κάτω άκρα. Οι γιατροί εξετάζουν το ενδεχόμενο διασωλήνωσης του ενός εκ των δύο, ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης της υγείας του. Μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων και εφόσον σταθεροποιηθεί η κατάστασή τους, οι δύο εργαζόμενοι αναμένεται να διακομιστούν στο Θριάσιο Νοσοκομείο.
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