Έκρηξη σημειώθηκε πριν από λίγο στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους. Αναφορές για 5 τραυματίες, εκ των οποίων οι 2 σοβαρά.

Έκρηξη σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η έκρηξη έγινε σε εξωτερικό χώρο του διυλιστηρίου, κατά την διάρκεια εργασιών στο πλαίσιο γενικής συντήρησης του διυλιστηρίου.

Πιο συγκεκριμένα, οι δύο πιο σοβαρά τραυματισμένοι πραγματοποιούσαν εργασίες συντήρησης στους εναλλάκτες θερμότητας στη μονάδα U - 607, όταν έγινε έκρηξη πιθανά λόγω ύπαρξης αερίων.

Μετά την έκρηξη οι υπόλοιποι εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν από τον χώρο και βγήκαν εκτός διυλιστηρίου.

Από την πρώτη στιγμή στον χώρο βρέθηκαν πέντε ασθενοφόρα, τα οποία μετέφεραν τους τραυματίες στο Νοσοκομείο Κορίνθου.