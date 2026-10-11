Ανείπωτη τραγωδία μετά το εργατικό δυστύχημα.

Κατέληξε το μεσημέρι της Κυριακής 11/10 και ο δεύτερος βαρύτατα τραυματισμένος εργάτης από την έκρηξη που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Motor Oil. Σύμφωνα με το Thriassio.gr ο άνδρας νοσηλευόταν διασωληνωμένος σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο», έχοντας υποστεί βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, υπέκυψε στα τραύματά του, ανεβάζοντας τον τραγικό απολογισμό στους δύο νεκρούς.

Τέσσερις συλλήψεις για τη φονική έκρηξη

Την ίδια ώρα, η ΕΛ.ΑΣ. βάζει στο μικροσκόπιο τα ελλιπή μέτρα ασφαλείας κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης. Οι Αρχές προχώρησαν σε τρεις νέες συλλήψεις στελεχών της Motor Oil, οι οποίοι είχαν άμεση εμπλοκή με την επίβλεψη του επίμαχου έργου.

Πρόκειται συγκεκριμένα για έναν 36χρονο εργοδηγό, έναν 50χρονο υπεύθυνο του Τμήματος Υγείας και Ασφάλειας, καθώς και έναν 34χρονο χειριστή έργου. Οι νέες αυτές συλλήψεις έρχονται να προστεθούν στη σύλληψη του εργολάβου του εξωτερικού συνεργείου, το οποίο εκτελούσε τις εργασίες μέσα στο διυλιστήριο την ώρα του δυστυχήματος.